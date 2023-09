Kolo Muani, la France décidera lundi

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Retenu dans le groupe de Didier Deschamps pour les deux matchs contre l'Irlande et l'Allemagne, Randal Kolo Muani pourrait déclarer forfait. Le nouveau joueur du PSG a un souci à la cheville.

Quelques heures après avoir signé au PSG, Randal Kolo Muani est immédiatement apparu dans le communiqué médical du Paris Saint-Germain, qui annonçait le forfait de l’attaquant tricolore pour le déplacement de dimanche à Lyon. « Randal Kolo Muani se remet d’une entorse à la cheville droite et restera en soins ces prochains jours », a précisé le staff du Paris Saint-Germain. Une annonce qui remet évidemment en cause la participation de RKM avec l'équipe de France au match qualificatif pour l’Euro 2024 contre l’Irlande (le 7 septembre au Parc des Princes), puis la rencontre amicale en Allemagne (12 septembre). Convoqué par Didier Deschamps, qui n'avait visiblement pas d'information sur une possible blessure de son attaquant, Randal Kolo Muani ira lundi à Clairefontaine dans un but bien précis.

Kolo Muani forfait avec la France, décision lundi

Le nouveau joueur du Paris Saint-Germain rencontrera lundi le staff médical de l'équipe de France afin de voir s'il peut jouer ces deux rencontres, où s'il devra déclarer forfait afin que Didier Deschamps puisse convoquer un nouveau joueur, à priori Moussa Diaby. Du côté du PSG, on n'a aucune inquiétude au sujet de ce souci à la cheville, et comme le précise Le Parisien, rien n'est définitivement acté pour l'équipe de France. S'il devait renoncer à ces deux matchs, Randal Kolo Muani reviendra aussitôt au centre d'entraînement de Poissy où il travaillait en sale ce samedi, le Paris Saint-Germain comptant au plus vite sur sa nouvelle star offensive arrivé à l'ultime heure de Francfort pour 90 millions d'euros.