EdF : Griezmann et Giroud bientôt des adieux à la France ?

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Depuis la fin du Mondial, des cadres de l'Equipe de France prennent leur retraite internationale les uns après les autres : Mandanda, Lloris et dernièrement Varane. Bertrand Latour a révélé que deux autres champions du monde 2018 sont en réflexion sur cette question.

Qatar 2022 correspond véritablement à la fin d'un chapitre majeur de l'Equipe de France. Après avoir perdu son titre face à l'Argentine en finale, les Bleus ont dit adieu à de nombreux tauliers du vestiaire. Le premier de cordée fut le capitaine et recordman de sélections Hugo Lloris. Il a été logiquement suivi par son remplaçant attitré pendant des années Steve Mandanda. Deux choix logiques étant donné qu'ils ont 36 et 37 ans. Par contre, celui de Raphaël Varane (29 ans), officialisé cette semaine, a bien plus étonné. Le défenseur de Manchester United l'a justifié par une usure physique mais aussi psychologique.

Griezmann et Giroud en réflexion sur leur avenir

Une explication qui laisse craindre une possible hémorragie au sein du groupe de Didier Deschamps. Le sélectionneur a souvent utilisé les mêmes cadres en Equipe de France depuis l'aventure fondatrice de l'Euro 2016. Des joueurs qui ont su lui rendre cette confiance en triomphant en Russie en 2018, puis en atteignant la finale au Qatar en 2022.

🇫🇷 Qui va récupérer le brassard en équipe de France ?



lls sont trois à pouvoir y prétendre naturellement : Paul Pogba, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 3, 2023

C'est le cas d'Antoine Griezmann, infatigable au milieu lors du dernier Mondial, et d'Olivier Giroud plus efficace que jamais devant les buts adverses. Toutefois, leur beau tournoi réalisé récemment pourrait ne pas suffire à les voir rester selon Bertrand Latour, grand suiveur des Bleus pour l'Equipe. « Griezmann se pose des questions, Olivier Giroud aussi », a t-il lâché dans l'Equipe de Greg. Deschamps perdrait deux de ses plus fidèles éléments même si Giroud a atteint les 36 printemps et semble plus proche de la fin. La surprise vient plus de Griezmann, 31 ans, revenu en forme avec l'Atlético et candidat crédible au brassard de capitaine. Ce ne serait sûrement pas le meilleur signal envoyé au sélectionneur, lequel a rempilé jusqu'en 2026 à la tête des Bleus.