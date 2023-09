JO ‍: Ce scandale qui a ouvert la porte à Thierry Henry

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

La France a un nouveau sélectionneur pour les Espoirs, avec Thierry Henry, qui arrive pour porter les Bleuets lors du tournoi olympique. Il faut dire qu'il y a un fiasco à faire oublier.

L’été 2024 sera très chargé pour le football français, avec un enchaînement de gala entre l’Euro, pour lequel les Bleus sont quasiment déjà qualifiés, et les Jeux Olympiques, où la France sera organisatrice et donc dans le tournoi final. La Fédération Française de Football a décidé de prendre la parole par le biais de son Directeur Technique National Hubert Fournier, afin d’expliquer déjà, qu’entre l’Euro et les JO, il n’y avait absolument pas photo. Le championnat d’Europe fait partie du calendrier FIFA, et était la priorité pour les hommes de Didier Deschamps.

« La priorité pour la Fédération, c’est l’Euro. On y va par étapes. À l’issue de l’Euro, des choix seront faits en commun accord avec Thierry et Didier (Deschamps) pour faire en sorte qu’on ait la meilleure équipe possible pour Paris 2024. Là-dessus, on est très clairs à la Fédération », a souligné la DTN dans les colonnes de L’Equipe. Une façon d’aborder le sujet très délicat des meilleurs joueurs français qui veulent pour certains disputer les Jeux Olympiques, mais doivent être libérés par leur club, qui ont parfaitement le droit de dire non.

Les JO de Tokyo ont fait mal à Sylvain Ripoll

En ce sens, voir Thierry Henry à la tête des Espoirs, qui disputeront donc ce tournoi olympique, permet aussi d’avoir quelques garanties sur le sérieux des chances françaises. Ce n’était pas le cas au Japon en 2021, et cela avait fini par coûter sa place à Sylvain Ripoll, qui était allé disputer les derniers JO avec une équipe rafistolée à la dernière minute. « Sylvain Ripoll plus discutable ? Non. Mais il avait été un peu abîmé par les JO de Tokyo. On le sentait un peu frileux parce qu’il avait peur de revivre Tokyo. Une semaine avant de partir, ils étaient 7 à s’entrainer ici, c’était proprement scandaleux », a lancé l’ancien défenseur, et ex-entraineur de l’Olympique Lyonnais également. Une désertion des meilleurs joueurs qui avait marqué les esprits en France, même si la musique sera totalement différente à Paris pour les JO 2024. Thierry Henry et les Bleus l’espèrent en tout cas pour ne pas revivre à la honte de Tokyo, avec une élimination au premier tour dans un groupe où se retrouvaient le Mexique, l’Afrique du Sud et le Japon, qui avait battu la France 4-0 pour le match décisif.