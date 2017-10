France : Les Bleus, le Ballon d'Or... Les grandes ambitions de Ben Yedder

Dans : Equipe de France, Liga, Foot Europeen.

Toujours pas sélectionné en équipe de France même s'il réalise un très bon début de saison avec le FC Séville, Wissam Ben Yedder ne désespère pourtant pas et ambitionne même de jouer la prochaine Coupe du Monde.

Depuis la reprise de la nouvelle saison, Wissam Ben Yedder a inscrit sept buts avec Séville : un en Liga et six en Ligue des Champions, dont un triplé face à Maribor fin septembre. Sauf que malgré son statut de meilleur buteur français de ce début de saison, l'ancien joueur de Toulouse n'a toujours pas goûté à l'équipe de France. Un véritable manque pour l'attaquant de 27 ans, qui a pour objectif d'intégrer le gotha du football européen pour aller enfin en équipe de France.

« Ma non-sélection ? Ça veut dire que je dois travailler encore plus. Ce n'est que le début de saison. Ce n'est pas une déception, plutôt un encouragement. Il faut travailler, pour y arriver. L'équipe de France est un rêve, et un objectif. La Tunisie ? J'ai toujours dit avec la France. Qui ne rêve pas d'une Coupe du Monde, bien sûr... Le Ballon d'Or ? On ne sait jamais dans la vie... Pour l'instant, je n'y suis pas, aujourd'hui c'est Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Demain, il y aura Neymar, d'autres joueurs... Moi je n'ai pas de limite, si je peux les dépasser, tant mieux », a balancé, sur le Canal Football Club, Ben Yedder, qui souhaite donc participer à la Coupe du Monde en Russie avec les Bleus, et pas avec la Tunisie, comme il en a la possibilité sachant qu'il a la double nationalité et parce que le pays africain est quasiment qualifié. À Didier Deschamps de trancher...