France : Konaté, Nkunku, Deschamps en mode surprise ce jeudi ?

Par Guillaume Conte

C’est ce jeudi que Didier Deschamps va dévoiler la dernière liste de l’année, celle qui devrait permettre à l’équipe de France de valider son billet pour la Coupe du monde au Qatar en 2022.

Une victoire à domicile face au Kazakhstan suffirait à prendre rendez-vous dans le Golfe pour défendre son titre mondial. En attendant, il faudra faire avec les impératifs de cette fin d’année usante pour les organismes, et les blessures ainsi que les méformes. Cela pourrait déboucher sur de grosses surprise au final. L’absence de Raphaël Varane, et les incertitudes autour de Kanté et Martial, ainsi que la blessure longue durée de Maignan, vont redistribuer quelques cartes. En défense, en raison de l’absence de Varane, Dayot Upamecano pourrait avoir une nouvelle chance, mais de nouveaux noms sont sortis, comme William Saliba (OM) ou Ibrahima Konaté (Liverpool), deux hommes forts du début de saison.

Konaté, le nouveau mirador des Reds.pic.twitter.com/ttDVg0J5yz — Feuille de Match (@fdematch) October 26, 2021

Au milieu, malgré des performances décevantes avec la Juventus, Adrien Rabiot pourrait rester chez les Bleus, et le retour de N’Golo Kanté pousserait alors le Romain Jordan Veretout hors de la liste. Mais les grosses attentes se situent en attaque, où Olivier Giroud espère faire son retour, en raison de sa belle forme avec le Milan AC. Si Didier Deschamps lui préfère un Anthony Martial transparent à MU, alors la messe sera certainement dite pour le champion du monde 2018.

Nkunku brille, Deschamps le regarde

Mais un joueur peut tout bouleverser, c’est Christopher Nkunku, intenable en ce début de saison et qui a pu montrer en deux matchs face au PSG tous ses progrès face à son club formateur. Un parcours qui a en tout cas séduit au sein du staff tricolore, où le retour de Kingsley Coman est toutefois vu comme la priorité de cette fin d’année. Enfin, au poste de gardien de but, le forfait de Maignan laisse un gros trou, et c’est Alphonse Areola, qui ne joue quasiment pas avec West Ham, qui devrait en profiter.