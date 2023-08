France ‍: Henry a son crack pour les JO, ce n'est pas Mbappé

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Depuis le début de saison, le patron du PSG c'est lui : Warren Zaire-Emery. Le jeune milieu de 17 ans s'est installé comme titulaire et ne cesse d'enchaîner les grandes performances. De quoi séduire le nouveau sélectionneur des Espoirs, Thierry Henry.

Marco Verratti n'a pas disputé une seule minute en Ligue 1 cette saison et pourtant le PSG ne s'en plaint pas vraiment. Le nouveau milieu parisien fait merveille avec le nouvel arrivant Manuel Ugarte, le Portugais Vitinha et surtout le jeune Warren Zaire-Emery. Depuis la tournée au Japon, le jeune titi de 17 ans s'est installé dans le onze titulaire. Il n'en est plus sorti grâce à des prestations de grande qualité. Solide sur l'homme, très actif avec le ballon et sur le terrain, Zaire-Emery confirme très rapidement les belles promesses aperçues par moments la saison dernière. De quoi séduire tous les observateurs, les supporters parisiens et surtout Thierry Henry.

Zaire-Emery sera dans la première liste d'Henry

Présent en tribunes du Parc samedi, le nouveau sélectionneur de l'Equipe de France Espoirs était venu observer Zaire-Emery mais aussi Elye Wahi avec son adjoint Gérald Baticle. Le moins que l'on puisse dire c'est qu'il a aimé ce qu'il a vu du joueur parisien. Lors de sa conférence de présentation mardi, il s'est montré dithyrambique au sujet de Zaire-Emery. « Je le suis depuis un petit moment. Il m’impressionne ! Surtout au niveau de l’impact physique. Pour avoir vu le dernier match, la façon dont il peut récupérer le ballon dans les pieds de l’adversaire, j’ai vu des joueurs essayer de le faire tomber et ce sont eux qui sont restés au sol. C’est juste exceptionnel, on est content qu’il soit Français. Il faudra s’occuper de lui. Il est titulaire au PSG, c’est déjà bien. Pour le reste, on verra », avait-il indiqué.

PSG : Warren Zaïre-Emery devrait être appelé par Thierry Henry en équipe de France espoirs

➡️ https://t.co/hjEeuHIaQJ pic.twitter.com/AvtuvzLx8f — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) August 30, 2023

Henry n'aura pas eu besoin d'en voir bien plus. En effet, comme le révèle le quotidien Le Parisien, Zaire-Emery fera partie de la première liste de Thierry Henry en Espoirs qui sera communiquée ce jeudi à 15 heures. Le jeune parisien de 17 ans va pouvoir prendre ses marques en Equipe de France Espoirs et ainsi montrer l'étendue de son talent dans ces matchs internationaux. De quoi peut-être le lancer vers les Jeux Olympiques de Paris 2024 où beaucoup d'observateurs le verraient déjà bien occuper l'entrejeu français dans l'équipe composée de Kylian Mbappé, Rayan Cherki ou autre Khéphren Thuram.