France-Ecosse retardé de 10 minutes

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Le coup d'envoi de France-Ecosse, prévu pour 21h ce soir à Lille, aura finalement lieu à 21h10. Cela a été décidé pour permettre à tous les supporters d'entrer à temps dans le stade. Il faut dire que l'entrée dans le stade Pierre-Mauroy est plus longue que d'habitude à cause d'un important dispositif de sécurité, après l'attentat de Bruxelles lundi et celui d'Arras vendredi dernier.