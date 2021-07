France : Deschamps sauvé, Griezmann et Lloris sont avec lui

Dans : Equipe de France.

En milieu de semaine, Noël Le Graët a conforté Didier Deschamps dans son rôle de sélectionneur de l’Equipe de France.

Le patron de la Fédération Française de Football a affirmé que la question avait été « réglée en trois minutes », alors que Didier Deschamps était fragilisé après l’échec des Bleus dès les huitièmes de finale de l’Euro contre la Suisse. En réalité, la décision a été bien plus longue à prendre pour Noël Le Graët. Selon les informations obtenues de Téléfoot, le patron de la FFF ainsi que Didier Deschamps ont pris le temps de sonder les joueurs avant d’annoncer le maintien du sélectionneur dans ses fonctions pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les cadres du vestiaire de l’Equipe de France auraient été interrogés afin d’être certain que Didier Deschamps faisait toujours l’unanimité au sein du groupe.

Nul doute que des éléments expérimentés comme Hugo Lloris, Raphaël Varane, Paul Pogba ou encore Antoine Griezmann ont été sondés par Noël Le Graët et Didier Deschamps après cet échec cuisant de l’Euro 2021. Notons par ailleurs que l’intégralité du staff tricolore a été conforté dans ses fonctions, malgré de grosses critiques au sujet de la préparation physique des Bleus. Il faut dire que durant l’Euro, la troupe de Didier Deschamps a été anormalement touchée par les blessures, ce qui n’avait pas été le cas lors des compétitions précédentes. Lucas Digne, Ousmane Dembélé et Lucas Hernandez se sont notamment blessés tandis que Thomas Lemar et Marcus Thuram ont été embêtés par des petits bobos. Après avoir écouté les joueurs et à la suite d’une longue analyse, le choix a donc été fait de conserver Didier Deschamps et son staff. Avec l’objectif de se relever lors de la Coupe du monde au Qatar, une compétition au cours de laquelle les Bleus seront attendus au tournant.