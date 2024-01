EdF ‍: Didier Deschamps a un joueur maudit, danger sur l'Euro 2024

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'été dernier, la hype était grande et légitime chez les fans de Chelsea, impatients de voir ce que ferait Christopher Nkunku en Premier League. Cependant, rien ne passe comme prévu pour l'international français.

Christopher Nkunku imaginait des débuts différents avec Chelsea. L'ancien du PSG était très attendu mais des blessures à répétition le freinent. On le pensait enfin lancé le 19 décembre dernier lors de ses débuts avec les Blues face à Newcastle. Mais voilà, Nkunku n'aura pas mis longtemps pour rechuter. L'ancien du PSG sera indisponible ce mardi soir pour défier Middlesbrough en demi-finale retour de League Cup. En conférence de presse, Mauricio Pochettino l'a confirmé, se montrant désolé pour cette situation qui devient gênante pour le club et le joueur : « C’est dommage. Il se trouve encore en convalescence. Il a souffert un peu de la hanche, mais est en train de se rétablir. Ce n’est pas un gros problème. Mais cela ne fait que retarder la possibilité pour lui d’être à nouveau disponible. ». Touché à la hanche, Nkunku va devoir rester éloigné des terrains pendant encore un peu de temps.

Nkunku vers une nouvelle absence majeure avec les Bleus ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Chelsea FC (@chelseafc)

Chelsea ne veut en effet pas se mouiller concernant le Français. Aucune durée n'est donnée concernant sa nouvelle blessure et on assure que Nkunku va devoir poursuivre son « programme de réhabilitation ». De quoi remettre en question sa présence à l'Euro 2024 ? C'est une autre question qui commence à se poser au vu de son manque de rythme et de sa fragilité, alors qu'il avait dû renoncer à la Coupe du monde 2022 au Qatar après un choc subi à l'entrainement. Pour ne rien arranger, la concurrence est féroce à son poste en équipe de France et Didier Deschamps va devoir composer avec les joueurs les plus en forme du moment.