EdF : Sauzée aurait viré Didier Deschamps depuis longtemps

Dans : Equipe de France.

Noël Le Graët a officiellement conforté Didier Deschamps à son poste de sélectionneur de la France pour la Coupe du monde 2022.

Le choix de maintenir Didier Deschamps s’est effectué en trois minutes selon le président de la Fédération Française de Football, qui a totalement confiance en son entraîneur pour redresser la situation après l’échec de l’Euro. A la Coupe du monde 2022 au Qatar, la pression sera maximale sur Didier Deschamps, car certains observateurs estiment qu’il était temps pour l’ancien coach de Marseille de laisser sa place. C’est notamment le cas de Franck Sauzée, qui a expliqué sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe que les comportements de certains joueurs pendant l’Euro laissent penser que Didier Deschamps n’a plus la main sur le groupe à 100 %. La preuve absolue qu’il devait partir selon l’ex-consultant de Canal +.

« Ce n’est pas une question de lui couper la tête, mais je crois que le cycle de Didier Deschamps en Equipe de France est beaucoup trop long. Ce qui est arrivé à cet Euro était peut-être prévisible, car il y a des choix qui ont été faits qui n’étaient pas très logiques et qui ont entraîné de la frustration sur les joueurs et dans le groupe. Quand un groupe commence à lâcher son entraîneur ou son sélectionneur, et c’est le cas car les égos sont passés par-dessus, et bien on en arrive à ce genre de situation où il aurait fallu prendre cette décision de se séparer de Didier Deschamps » a estimé le consultant de L’Equipe du Soir, pour qui Didier Deschamps a fait son temps et aurait mieux fait de laisser sa place après cet échec dès les huitièmes de finale de l’Euro contre la Suisse. D’autant qu’un certain Zinedine Zidane, libre depuis son départ du Real Madrid, attend la place avec impatience.