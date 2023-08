France ‍: Deschamps n’ouvre pas la porte à l’Arabie Saoudite

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Didier Deschamps dévoile sa liste pour les prochains matchs de la France ce jeudi à 14h00. Ce sera normalement sans N'Golo Kanté, en grande forme mais qui est parti jouer en Arabie Saoudite cet été.

C’est ce jeudi 31 août que Didier Deschamps fera sa rentrée des classes. Dans une période toujours délicate de mercato et de reprise de la saison, le sélectionneur de l'équipe de France est plutôt tranquille. Les gros pépins physiques sont rares chez ses cadres pour le moment, et il caracole en tête de son groupe éliminatoire de l’Euro 2024. La réception de l’Irlande, après un match aller à Dublin où les Bleus avaient été bousculés, sera suivie par un match amical de prestige face à une Allemagne moins resplendissante ces dernières années. Un mois de septembre qui servira donc à reprendre les bonnes habitudes, avec au bout normalement l’Euro 2024 à disputer, et même les Jeux Olympiques au coeur de l’été pour certains.

Kanté de retour ? Pas tout de suite !

Pour cette première liste de la saison, les grandes lignes sont ainsi connues avec la présence notamment de quelques anciens champions du monde comme le revenant Lucas Hernandez, et bien sûr Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Olivier Giroud ou Benjamin Pavard, et même un Alphonse Areola en vue avec West Ham. Mais la liste devrait s’arrêter là. Selon Le Parisien, Didier Deschamps ne compte pas rappeler N’Golo Kanté, malgré le début de saison impeccable au niveau du rythme et de la forme physique de l’ancien de Chelsea à Al-Ittihad. Mais le sélectionneur national rechigne encore à faire appel aux joueurs partis en Arabie saoudite, même si cela pourrait évoluer. Selon L’Equipe, l’incroyable mercato fait par le Royaume change littéralement le niveau de ce championnat, et sa compétitivité augmente, ce qui ouvre la porte à une sélection des joueurs français partis là-bas. Nul doute que si N’Golo Kanté continuait d’enchainer et de se montrer performant, il pourrait avoir sa chance dans le courant de l’automne.

En attendant, les surprises pourraient plutôt se nommer Jean-Clair Todibo ou Boubacar Kamara, voire Moussa Diaby, trois joueurs en grande forme qui pourraient renforcer l’équipe de France pour cette liste de rentrée.