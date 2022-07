Euro féminin : Du très lourd pour la France en quarts de finale

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Qualifiée et assurée de terminer première du Groupe D de l’Euro féminin après ses victoires contre l’Italie (5-1) et la Belgique (2-1), l’équipe de France féminine va affronter les Pays-Bas en quarts de finale. En battant les Suisses ce dimanche après-midi (4-1), les Néerlandaises ont effectivement validé leur ticket pour la phase finale via la deuxième place du Groupe C pour se donner le droit d'affronter les Bleues.

Suite au dernier match de poule contre l’Islande, prévu ce lundi, le groupe de Corinne Diacre sera donc opposée à une grande nation, championne d’Europe en titre, le 23 juillet prochain.