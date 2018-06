EdF : Zidane sélectionneur de la France ? Deschamps n'a rien à craindre !

Dans : Equipe de France.

L'annonce par Zinedine Zidane de son départ du Real Madrid a évidemment provoqué des rumeurs sur l'avenir de ce dernier, et notamment sur une possibilité de le voir débarquer aux commandes de l'équipe de France assez rapidement. Mais ce samedi, le président de la Fédération Française de Football, qui est le seul décisionnaire dans ce choix, a apporté un soutien sans faille à Didier Deschamps, rappelant que ce dernier avait un contrat jusqu'en 2020 et pourrait reste encore plus longtemps dans ce rôle de sélectionneur national.

« Zidane, demain, peut signer à la Juve, je n’en sais rien. Je ne sais pas. Vous avez tous été surpris, moi aussi. Il ne faut pas créer un débat Didier-Zizou, ce n’est pas sérieux. On démarre la Coupe du monde. Didier, je l’ai fait signer au moins jusqu’en 2020. Et heureusement. Imaginez si je n’avais pas fait ça. Il vaut mieux qu’il soit totalement sécurisé. Le problème ne se pose pas actuellement. Il n’y aura pas de conversation avec Zinedine dans l’année qui vient. Si je le rencontre, bien entendu, on pourra bavarder. Mais l’option Deschamps est réelle jusqu’en 2020 voire au-delà », a clairement fait savoir Noël Le Graët, histoire de calmer toutes les rumeurs et les supputations sur l'avenir de Didier Deschamps et de Zinedine Zidane après le Mondial en Russie.