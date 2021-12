Zidane devant Mbappé, pas de Benzema, la France a tranché

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

A quelques jours de la fin de l'année 2021, la Journal du Dimanche a dévoilé le classement des personnalités préférées par les Français.

C’est un classement à prendre avec des pincettes puisqu’il consacre souvent des personnalités qui n’ont aucune actualité, et c’est encore le cas cette année puisque Jean-Jacques Goldman et Sophie Marceau sont classés à la première place, mais le Journal du Dimanche a dévoilé ce dimanche son célèbre Top 50 réalisé avec l’institut de sondage IFOP. Pour trouver trace du premier sportif, il faut aller à la huitième pour tomber sur Teddy Riner, qui reste à la même position que l’an passé, sa défaite lors des JO de Tokyo n’ayant rien changé à l’affection des Français. Concernant le monde du football, il faut descendre à la 17e place, soit 5 places de moins qu’en 2020, pour Zinedine Zidane. L’ancien entraîneur du Real Madrid devance, de peu, Kylian Mbappé, qui est lui en 19e position, tandis qu’Antoine Griemann pointe à la 25e place, les deux footballeurs tricolores étant déjà à ces positions l’an passé. Dans ce classement, nulle trace de Karim Benzema, pourtant largement mis en valeur cette année avec son club et avec l’équipe de France. A noter que chez les femmes, on ne trouve aucune footballeuse dans le Top 25.