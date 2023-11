EdF ‍: Warren Zaïre-Emery vise les Bleus, ne lui parlez pas d'âge

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Auteur d’un début de saison en fanfare avec le PSG, Warren Zaïre-Emery est un candidat très crédible à une sélection en Equipe de France.

Le 9 novembre prochain, Didier Deschamps dévoilera la liste des joueurs convoqués pour les matchs contre Gibraltar et la Grèce. Deux rencontres pour lesquelles Aurélien Tchouaméni, touché avec le Real Madrid, est forfait. Afin de le remplacer, un nom revient avec beaucoup d’insistance auprès des observateurs et des supporters de l’Equipe de France. Celui de Warren Zaïre-Emery, auteur d’un début de saison exceptionnel, aussi bien avec le Paris Saint-Germain que sous les couleurs de l’Equipe de France Espoirs. Nommé capitaine des Bleuets à seulement 17 ans par Thierry Henry, le milieu à tout faire du PSG a déjà charmé Didier Deschamps.

Le sélectionneur des Bleus était d’ailleurs dans les travées du Parc des Princes la semaine dernière contre l’AC Milan, un match que « WZE » a éclaboussé de sa classe en terminant avec deux passes décisives et avec le titre d’homme du match sous le bras. Interrogé par Tuttosport, Warren Zaïre-Emery a confirmé que malgré son jeu âge, son prochain objectif était d’intégrer l’Equipe de France de Didier Deschamps. « Mes objectifs ? Tout d’abord être appelé en équipe de France. Cela ne me dérangerait pas de battre le record de Camavinga (plus jeune joueur convoqué en Bleu depuis 1945). Ensuite, la Ligue des champions, l’Euro et bien sûr le Golden-Boy. Sans oublier la Ligue 1 » a reconnu Warren Zaïre-Emery, très ambitieux. Avant de poursuivre.

L'Equipe de France, le nouvel objectif de Zaïre-Emery

« Les compliments font plaisir et rendent fier. Mais demain est un autre jour. Demain signifie arriver tôt sur le terrain et s’entraîner, s’entraîner, s’entraîner. Le travail est fondamental. Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons nous améliorer. Mon match contre l'AC Milan ? J’ai tout donné, comme à chaque match. J’essaie toujours de donner le meilleur de moi-même, dans n’importe quel match de n’importe quelle compétition. Je suis ambitieux, je me fixe des objectifs et je vise à les atteindre » a conclu Zaïre-Emery, dont les propos pleins de maturité vont sans doute remplir de joie les supporters du PSG, heureux de voir l’un de leurs Titis s’imposer avec tant de classe et de brio dans l’équipe première. Au point de devenir indispensable aux yeux du nouvel entraîneur Luis Enrique.