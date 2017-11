EdF : Vers un forfait de Varane, Rami appelé en renfort ?

Dans : Equipe de France, OM.

Apte lors des derniers matchs de l’Equipe de France, Raphaël Varane pourrait rater les rencontres amicales face au Pays de Galles et l’Allemagne la semaine prochaine. En effet, le défenseur du Real Madrid souffre des adducteurs depuis une semaine maintenant. « Il va partir en Equipe de France, montrer ce qu’il a et on verra après ce qu’il va se passer » a annoncé Zinedine Zidane dimanche soir après la victoire de son équipe sur Las Palmas (3-0).

En cas de forfait de l’ancien défenseur de Lens, Didier Deschamps devrait rappeler Adil Rami, comme lors du dernier rassemblement après le forfait de Laurent Koscielny. A moins que le sélectionneur des Bleus ne réserve une surprise inattendue à Aymeric Laporte ou à Mamadou Sakho, ce qui semble tout de même assez improbable.