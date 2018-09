LDN : Areola, la bonne étoile des Bleus en Allemagne

Dans : Equipe de France, Bundesliga, Foot Europeen.

Allianz Arena, Munich.

Allemagne - France : 0-0.

Pour sa rentrée suite à son sacre à la Coupe du Monde, l'équipe de France a arraché un solide match nul en Allemagne (0-0) dans la nouvelle Ligue des Nations.

Pratiquement deux mois après leur titre mondial en Russie, les Bleus retrouvaient le terrain avec une affiche prestigieuse contre un adversaire allemand de taille. Si ce choc entre les deux derniers champions du monde ne décevait pas, aucun but n'était marqué en première période (0-0 à la 45e), malgré des occasions de Werner (18e) côté allemand, et de Giroud (36e) puis de Mbappé (43e) côté français. Au retour des vestiaires, les deux gardiens se montraient à leur avantage tour à tour. Neuer stoppait Griezmann (49e, 64e), alors qu'Areola sauvait les siens face à Werner (57e), Reus (65e), Hummels (72e), Muller (74e) et Ginter (75e)... Finalement, les 22 acteurs en restaient là (0-0), l'EdF poursuivant la malédiction de la première sortie des derniers champions du monde.

Avec ce match nul et vierge, la France et l'Allemagne se partagent donc la tête du Groupe A-1 de la Ligue des Nations. L'équipe de Didier Deschamps tentera de faire la course en tête avant le mois d'octobre en profitant pleinement de la fête qui s'annonce au Stade de France dimanche face aux Pays-Bas.