EdF : Paul Pogba scandalisé, Le Graët entre dans la bataille

Dans : Equipe de France.

La polémique du retrait de Paul Pogba de l’équipe de France est née de fausses informations dévoilées par The Sun. Touché et choqué, Paul Pogba a été défendu par le président de la FFF, Noël Le Graët.

« Paul Pogba va quitter l’équipe de France en raison des déclarations d’Emmanuel Macron sur le terrorisme islamiste ». Voici ce qu'annonçait The Sun en se basant sur un site en langue arabe. La polémique a pris de l'ampleur, et bien évidemment elle est remontée jusqu'aux oreilles du milieu de terrain français de Manchester United. Ce dernier a tout simplement dénoncé une fake news « inacceptable » via une publication Instagram. Le tabloïd anglais a fait le buzz sur son compte et Paul Pogba ne le digère pas, ce qui peut se comprendre. A l’instar du joueur, Noël Le Graët est énervé de la diffusion de telles informations. Le président de la FFF a tenu à afficher son soutien au champion du monde, par des propos rapportés par RMC Sport.

« Paul a débuté avec nos sélections de jeunes à l’âge de 16 ans, en 2010. Il en a désormais 27 et compte 72 sélections en équipe de France. Au sein de notre équipe championne du monde, Paul est considéré par tous comme un leader, toujours animé par une énergie positive au sein du collectif. C’est un coéquipier généreux, solidaire, bienveillant et tolérant. Son attachement au maillot de l’équipe de France est profond et exemplaire. Tenter de le remettre en cause, c’est se méprendre totalement sur ses valeurs et sa personnalité », a confié Noël Le Graët. Cette affaire n’en restera pas là, Paul Pogba a fait savoir qu’il allait attaquer en justice les éditeurs et diffuseurs de cette rumeur. The Sun, qui a retiré l'article en question, n'est pas du genre à s'en inquiéter.