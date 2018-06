EdF : « On veut des dragsters pas des caniches », Blanc se lâche

Dans : Equipe de France.

Consultant d'Europe 1 et de la chaîne L'Equipe, l'ancien rugbyman Eric Blanc est plutôt du genre Tonton Flingueur et avant le mondial il a évoqué la style de jeu pratiqué par l'équipe de France. Dans l'émission Y'a pas Peno, Eric Blanc a notamment parlé du cas Olivier Giroud, dont il n'est pas réellement le fan numéro 1.

« C’est pas que je sois un anti-Giroud, mais c’est un joueur de l’ancien temps avec des remises et tout. Mais là tu as des lévriers et on veut les faire jouer comme des caniches. Laisse Dembele et Mbappé, ils vont à 10.000 à l’heure, c’est des dragsters. Après tu as le petit Griezmann et en voiture Simone avec Tolisso, Kanté et Pogba. Il faut un jeu moderne. Si c’est pour revoir l’Euro 2016 moi ça ne me suffit pas. Si je n’ai pas d’émotion, je m’emmerde, même si on me dit que c’est la France (...) On n'a pas que des antiquaires dans cette équipe, la jeunesse c'est beau à voir », a lancé Eric Blanc, qui conseille donc à Didier Deschamps de se passer d'Olivier Giroud durant ce Mondial en Russie. Le sélectionneur national appréciera cette analyse pour le moins chatoyante...