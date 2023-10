EdF ‍: Mbappé nul avec le PSG, les Pays-Bas prennent confiance

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Fortement diminués pour ce rassemblement, les Pays-Bas ne partent pas favoris avant d’accueillir l’équipe de France vendredi. Le sélectionneur néerlandais Ronald Koeman reste néanmoins optimiste en constatant que la présence de Kylian Mbappé n’empêche pas le Paris Saint-Germain de chuter.

Si l’équipe de France accumule les forfaits dans son secteur défensif, ce n’est rien comparé à l’hécatombe qui touche les Pays-Bas. Les Oranje, adversaires des Bleus vendredi en éliminatoires de l’Euro 2024, doivent composer avec les absences de 12 joueurs blessés ou malades. Le contexte n’est clairement pas favorable pour Ronald Koeman. Mais le sélectionneur néerlandais garde espoir.

Koeman y croit malgré tout

« Si je me contente d'un match nul contre la France ? Eh bien, si l'on rate trois grosses occasions, non, a répondu l’ancien coach du FC Barcelone ce jeudi en conférence de presse. La plupart des gens s'attendent à ce que la France gagne, c'est compréhensible. Mais ça ne veut pas dire qu'il est impossible pour nous de gagner. »

Pour y parvenir, Ronald Koeman veut éviter de tomber dans le piège des Français. « Il est important que nous sachions ce que veut la France. Ils aiment vous laisser le ballon et vous donner le sentiment que vous pouvez jouer au football, a prévenu le sélectionneur des Pays-Bas. Mais si vous perdez le ballon, vous vous retrouvez ouvert derrière. Et c'est ce qu'il ne faut absolument pas faire. La France est alors dans les meilleures dispositions. »

L’autre point fort des Bleus selon lui, c’est la stabilité des attaquants tricolores qui ont l’habitude d’évoluer ensemble depuis plusieurs années. « C'est pour ça qu'il y a des automatismes dans cette équipe. Et beaucoup d'expérience, a souligné Ronald Koeman, avant de citer un motif d’espoir pour les siens. Mais j'ai récemment vu Newcastle battre le PSG (4-1). Et puis Mbappé est au PSG. Donc tout est toujours possible dans le football. » Il est vrai que le capitaine français n’est pas dans sa meilleure forme au moment d’affronter les Pays-Bas.