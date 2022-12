Edf : Mbappé insulté injustment, un Argentin le défend

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

Kylian Mbappé a été vivement critiqué par les supporters argentins avant et après la finale de la Coupe du monde 2022. On lui reproche ses propos sur le football sud-américain en mai dernier. Lionel Scaloni a défendu l'attaquant de 24 ans.

Il y a quelques mois, Kylian Mbappé s'est confié lors d'un entretien pour le média brésilien TNT Sports sur la différence entre le football en Europe et en Amérique du Sud. « L’avantage qu’on a nous, les Européens, c’est qu’on joue entre nous avec des matchs de haut niveau tout le temps. Quand on arrive à la Coupe du Monde, on est prêts, là où le Brésil et l’Argentine n’ont pas ce niveau-là en Amérique du Sud. Le football n’est pas aussi avancé qu’en Europe » avait déclaré le joueur du PSG. Des propos qui ont été mal perçus, par les supporters argentins mais également par les joueurs comme Emiliano Martinez qui avait répondu au champion du monde 2018 avant la finale de la Coupe du monde. « Ils jouent toujours sur des terrains parfaits, ils ne savent pas ce que c’est l’Amérique du Sud. À chaque fois qu’on se rend en équipe nationale, on est épuisés et on ne peut pas beaucoup s’entraîner. Qu’ils aillent en Bolivie, en Colombie, en Équateur. On verra si c’est facile pour eux » avait confié en conférence de presse le portier argentin, quelques heures avant de battre l'équipe de France aux tirs au but. Pendant les célébrations, Mbappé a été la cible de critiques, railleries ou d'insultes en provenance des Argentins, joueurs comme supporters.

Lionel Scaloni vole au secours de Mbappé

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Kylian Mbappé a suite à cette déclaration, été pris pour cible par de nombreux Sud-Américains qui ne lui ont pas pardonné cette sortie. Lionel Scaloni a tenu à prendre la défense du meilleur buteur du Mondial 2022 (8 buts). « Je ne veux pas de polémiques avec la question des Européens et des Sud-Américains. Le football sud-américain est de premier niveau. Quand Mbappé a dit ça, ses propos ont été mal interprétés pour moi, car il joue avec des coéquipiers sud-américains et il comprend très bien. C’est une question réglée. Mais je pense qu’il y a des moments où il faut interpréter les mots et ne pas entrer dans la polémique, parce que je ne pense pas que ce soit ce qu’il voulait dire du tout » a expliqué le sélectionneur argentin qui préfère éteindre la polémique.