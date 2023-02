EdF : Crise chez les féminines, Noël Le Graët accusé !

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

C’est la crise en Equipe de France féminine, où plusieurs cadres ont annoncé leur retrait de la sélection tant que Corinne Diacre était à la tête de l’équipe.

Sans citer directement la sélectionneuse de l’Equipe de France, plusieurs cadres des Bleues comme Wendie Renard ou encore Marie-Antoinette Katoto ont fait savoir qu’elles ne porteraient plus le maillot tricolore tant que l’organisation de l’Equipe de France féminine est inchangée. « C’est avec le cœur lourd que je viens par ce message vous informer de ma décision de prendre du recul avec l’Equipe de France. Je ne ferai malheureusement pas cette coupe du monde dans de telles conditions. C’est un jour triste mais nécessaire pour préserver ma santé mentale » a posté la capitaine de l’Equipe de France sur Instagram vendredi soir. Un cri du cœur qui pourrait avoir des conséquences lors du prochain COMEX prévu ce mardi puisque le comité exécutif de la FFF a d’ores et déjà annoncé qu’il allait examiner cette affaire.

Lizarazu accuse Le Graët et Diacre

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Wendie Renard (@wendie_renard)

En attendant sa probable démission lors de COMEX de mardi, Noël Le Graët est de nouveau accusé, cette fois d’être le responsable de ce fiasco. Sur l’antenne de TF1, Bixente Lizarazu n’a pas mâché ses mots à l’égard du président de la FFF. « Cette phrase du communiqué de la FFF (aucune individualité n’est au-dessus de l’Equipe de France), elle n’est plus très crédible vu que le président de la Fédération ne respecte pas ça. Donc aujourd’hui, c’est très compliqué d’expliquer aux joueuses qu’elles doivent faire ça ou pas ça. Aujourd’hui, elles se plaignent d’une situation et cette situation il faut la régler au plus vite dans l’intérêt de l’équipe de France. Ce ne sont pas que les Lyonnaises, ce sont des Parisiennes aussi, donc ça touche les deux plus grands clubs français, donc évidemment que ça remet en question la légitimité de Corinne Diacre. Je pense que c’est bien de parler de ces sujets-là avant une Coupe du monde, il vaut mieux le faire là que pendant la compétition » a lancé Bixente Lizarazu, pour qui Corinne Diacre et Noël Le Graët sont les deux principaux problèmes de l’Equipe de France féminine, qui traverse une crise terrible à cinq mois seulement du début de la Coupe du monde.