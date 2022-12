Edf : Les Bleus sont prévenus sur la menace Lewandowski

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

L’Équipe de France est fixée. En huitièmes de finale du mondial, ce sera la Pologne sur le chemin des joueurs de Didier Deschamps. Même si les Bleus sont favoris, Kingsley Coman a prévenu ses coéquipiers, il faut se méfier de Robert Lewandowski.

Malgré la défaite frustrante face à la Tunisie, l’Équipe de France assure sa première place dans ce groupe D de la Coupe du monde. Les Bleus évitent également l’Argentine qui a réussi à se qualifier en première position. La France affrontera alors la Pologne le dimanche 4 décembre, à 16h. Une opposition sur le papier, abordable pour les Tricolores. Néanmoins, la Pologne possède l'un des meilleurs attaquants de sa génération, Robert Lewandowski. Le buteur du FC Barcelone a inscrit 19 buts et délivré 6 passes décisives cette saison en 24 matchs disputés. Son ancien coéquipier au Bayern Munich Kingsley Coman a averti les Bleus, l'attaquant polonais doit être impérativement surveillé.

Coman craint les qualités de Lewandowski

« C'est un joueur très bon dans la surface, dans les déplacements. Il a une finition extraordinaire. On le voit à l'entraînement. Il a ce sérieux qui fait qu'il est présent au haut niveau depuis pas mal d'années. Le mieux, c'est qu'il n'ait pas la balle. C'est un attaquant de pointe. S'il n'a pas d'occasions sous la dent, ce sera forcément mieux pour nous. Mais on ne sera pas focalisé que sur un joueur. Avoir plus souvent la balle, ça augmentera nos chances » a déclaré le joueur bavarois en conférence de presse. Les Bleus sont prévenus, il ne faudra pas lâcher Lewandowski car il ne manquera pas l'occasion de punir les hommes de Didier Deschamps à la moindre erreur. Auteur d'un but contre l'Arabie saoudite, Lewandowski sera le joueur principal à surveiller contre l'Équipe de France mais pas l'unique menace. La Pologne possède des joueurs de classes mondiales comme le portier Wojciech Szczęsny ou le métronome Piotr Zieliński.