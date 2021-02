EdF : Les Bleus après l’OL, Rudi Garcia répond

Dans : Equipe de France.

Critiqué en début de saison, Rudi Garcia a mis tout le monde d’accord à l’Olympique Lyonnais grâce à une saison exceptionnelle.

Deuxième de Ligue 1 au soir de la 24e journée, l’OL réalise une saison historique sous la houlette de Rudi Garcia. Plus que jamais en course pour le titre de champion de France, l’Olympique Lyonnais rêve d’un exploit retentissant. En fin de contrat en juin prochain, Rudi Garcia pourrait bien décrocher une prolongation totalement inattendue si l’OL parvenait à créer la sensation en raflant la mise devant le PSG et Lille à la fin de la saison. Au micro de RMC, Jean-Michel Aulas n’a pas fermé la porte à cette éventualité, rappelant néanmoins qu’il était encore trop tôt pour se prononcer au sujet de l’avenir de son entraîneur.

De son côté, Rudi Garcia refuse également de se projeter, y compris lorsqu’on lui parle d’une possible promotion en tant que sélectionneur de l’Equipe de France. Interrogé à ce sujet sur l’antenne de BeInSports, l’ex-coach de Lille, de l’OM ou encore de l’AS Roma a habilement botté en touche comme il sait si bien le faire, en profitant pour rendre un vibrant hommage à Didier Deschamps. « Un jour en Equipe de France ? La France a l’un des meilleurs entraîneurs du monde avec Didier Deschamps… L’équipe nationale, c’est quelque chose de très important, ce serait une fierté. Mais pour l’instant, la France a le meilleur et moi je suis très bien à Lyon » a lancé Rudi Garcia, plus que jamais focalisé sur la saison en cours avec la possibilité de faire déjouer les pronostics en devenant champion de France au mois de mai prochain.