EdF : Le PSG prêt à aider la France

Par Corentin Facy

La Fédération française de football s’active pour trouver au plus vite un successeur à Corinne Diacre à la tête de l’Equipe de France féminine.

Jeudi après-midi, le comité exécutif de la Fédération française de football a entériné le renvoi de Corinne Diacre. Jean-Michel Aulas, Marc Keller et les autres membres du COMEX planchent désormais sur la succession de l’ancienne sélectionneuse de l’Equipe de France féminine. Plusieurs noms ont filtré ces derniers jours, dont par exemple celui d’Hervé Renard, actuel sélectionneur de l’Arabie Saoudite. Mais le grand favori des membres du COMEX de la FFF se nomme Gérard Prêcheur, actuel entraîneur de l’équipe féminine du Paris Saint-Germain. Dans L’Equipe, Jean-Michel Aulas a confié qu’il était hors de question pour la FFF d’entrer en guerre avec le PSG et que le but de l’Equipe de France n’était pas de dépouiller les meilleurs clubs français. Néanmoins, la piste Gérard Prêcheur a pris de l’épaisseur au cours des dernières heures pour la Fédération française de football.

Le PSG ne s'opposera pas au départ de Gérard Prêcheur

A en croire les informations du Parisien, le PSG ne s’opposera pas à un éventuel départ de Gérard Prêcheur vers l’Equipe de France féminine. En effet, le club de la capitale sait qu’il n’a pas grand-chose à gagner en retenant de force son entraîneur si ce dernier veut relever le challenge de la sélection. Ainsi, le Paris SG a déjà prévu son plan B en cas de départ de Gérard Prêcheur avec son fils Jocelyn Prêcheur, fortement pressenti pour prendre sa succession. De son côté, l’actuel entraîneur du PSG voit en la sélection française l’aboutissement ultime dans sa carrière. Dans ses conditions, difficile d’imaginer autre chose qu’un départ du PSG pour Gérard Prêcheur avec une probable signature en Equipe de France dans les jours à venir. Pour rappel, après avoir acté le départ de Corinne Diacre jeudi dernier, Jean-Michel Aulas a indiqué que la FFF se donnait environ huit jours pour trouver le nouveau sélectionneur. Le sort de Gérard Prêcheur devrait ainsi être connu d’ici la fin de la semaine.