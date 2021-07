EdF : Le karting Giroud sur la voie de garage ?

Dans : Equipe de France.

Alors que l’Euro 2020 a pris fin dimanche soir, cette grande compétition internationale pourrait être la dernière d’Olivier Giroud sous le maillot de l’équipe de France.

Relégué au rang de remplaçant durant tout le championnat d’Europe des Nations en juin dernier, Olivier Giroud n’a rien pu faire face à Karim Benzema. Seul Français à avoir brillé, avec quatre buts au compteur et des doublés contre le Portugal et la Suisse, KB9 a mis Giroud sur le côté. Si les deux hommes ont fait la paix après s’être brouillés à distance quand Benzema n’était plus convoqué par Didier Deschamps, l’attaquant du Real Madrid pourrait bien pousser Giroud à la retraite internationale. En effet, selon Nathalie Iannetta, l’attaquant de 34 ans a probablement disputé son dernier match avec la France contre la Suisse en huitièmes de finale de l’Euro.

« On pense à Olivier Giroud »

« En termes de joueurs, il y en a certains dont on sait que c'était de toute façon probablement la dernière compétition. On pense à Olivier Giroud qui était proche de Deschamps. On va voir vraiment en septembre ce que va faire Didier Deschamps », a lancé la journaliste de TF1 sur Téléfoot. Un destin qui serait cruel pour Giroud, surtout s’il reste bloqué à cinq unités du record de Thierry Henry à la deuxième place du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la France. Lancé par Laurent Blanc en 2011, et mis à l’honneur par Deschamps pour l’Euro 2016 et surtout lors du sacre à la Coupe du Monde en 2018, Giroud a peut-être encore une chance de disputer le Mondial 2022. Pour cela, et même si DD va devoir renouveler son groupe pour tenter de relancer la machine à victoires, l’ancien de Chelsea va devoir briller avec le Milan AC, son futur club. S’il venait à enchaîner les buts en Serie A, dans un championnat que Deschamps aime bien, sûrement que Giroud aurait droit à une dernière pige chez les Bleus, mais toujours derrière Benzema.