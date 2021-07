Mercato : Olivier Giroud rejoint Ibrahimovic à l'AC Milan !

Dans : Serie A.

Après un Euro qu'il a traversé comme un fantôme avec la France, Olivier Giroud s'apprête à rebondir puisque l'attaquant tricolore de Chelsea va s'engager rapidement avec l'AC Milan.

Vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea, Olivier Giroud n’ira vraisemblablement pas au bout de son contrat avec le club de Thomas Tuchel. L’attaquant tricolore de 34 ans va en effet débarquer dans les prochains jours en Italie, et plus précisément à Milan où il devrait s’engager avec les Rossoneri. Sky Sport annonce ce jeudi que les négociations se sont intensifiées ces derniers jours entre les dirigeants de l’AC Milan et leurs homologues de Chelsea. Et même si le club londonien a fait savoir que le contrat d’Olivier Giroud avait été unilatéralement prolongé d’une saison, le club de Serie A veut finaliser rapidement l’opération et a accepté le principe d'un transfert payant, même s'il ne dépensera pas des millions d'euros sur cette opération.

« La négociation pour faire venir Olivier Giroud à Milan se rapproche de plus en plus d’une conclusion positive. L’objectif de Milan est de signer un accord très tôt et peut-être même dès ce jeudi », explique le média italien. Après la Ligue 1 et la Premier League, le buteur de l'équipe de France (36 buts en 110 sélections) va donc très certainement découvrir un nouveau championnat, avec en plus la possibilité d'être associé à Zlatan Ibrahimovic, lequel se remet de son opération du genou et sera probablement présent pour la reprise de la saison de Serie A les 21 et 22 août prochains. Un duo de joueurs très expérimentés qui va probablement enflammer les supporters milanais.