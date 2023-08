EdF ‍: La polémique enfle, Hervé Renard doit intervenir

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Critiqué par Melissa Plaza, une ancienne joueuse professionnelle, Hervé Renard a assumé le ton employé lors de sa causerie. Le sélectionneur de l’équipe de France féminine assure qu’il ne changera pas.

La vidéo a fait le buzz. Connu pour ses discours dans le vestiaire, Hervé Renard s’est de nouveau distingué avant le match face au Brésil (2-1) samedi dernier. Le sélectionneur de l’équipe de France féminine a ainsi récolté pas mal d’éloges, mais aussi les critiques de Melissa Plaza, l’ancienne joueuse qui a dénoncé son côté « viriliste ». Le technicien a donc profité de son entretien accordé à L’Equipe pour éteindre la polémique.

Tout le monde s’extasie devant cette “causerie”.



Pas moi.



Je vous invite à transposer, outre le discours, le ton dans un autre contexte. Devant une classe, en entreprise.. et voyez si ça marche, voyez si les gens vous suivent. https://t.co/fFZcwe7m8h — Mélissa Plaza (@melissa_plaza) July 31, 2023

« Je suis moi-même, a répondu Hervé Renard. Si c'est pour faire différemment, cela ne sert à rien de venir me chercher, même s'il faut que je m'adapte à des caractéristiques différentes. Je respecte son opinion, je ne sais pas si c'est par réelle conviction ou si c'est pour un peu faire le buzz. Cela ne me perturbe pas. Par contre, si les filles viennent me voir et me le disent… » Ce qui n’est jamais arrivé.

« Je leur ai posé la question, si jamais je n'étais pas dans la bonne direction, elles me le diraient, a poursuivi le sélectionneur des Bleues. Il y a dans cette équipe des caractères forts, elles ne se gêneraient pas pour me le faire savoir. Mon personnage, on l'aime, on ne l'aime pas. Parfois, ça peut desservir d'être un peu trop cash mais je suis comme ça. Je ne sais pas cacher mes sentiments. L'important, c'est que cela contente les joueuses. » Et surtout, la méthode semble efficace pendant ce Mondial.

Hervé Renard prévient la FFF

« Ce discours est adapté parce qu'il y a le résultat. Mais si ce n'est pas le cas, la vidéo part à la poubelle. Des fois, j'ai fait des discours et cela n'a pas fonctionné. A Lille, des joueurs ont dit que j'avais fait de bonnes causeries, mais j'ai fait sept matchs nuls sur treize. Si la Fédération me dit un jour que mon image n'est pas bonne pour continuer cette aventure, je dirai que je ne peux pas faire autrement », a prévenu Hervé Renard, dont l’équipe disputera son huitième de finale contre le Maroc mardi.