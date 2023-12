EdF ‍: La France se fait critiquer, l’Angleterre fait pire

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

La France trop timide dans ses ambitions en visant le dernier carré ? L'Angleterre, l'autre grand favori de l'Euro 2024, cible de passer les poules...

Angleterre-France. Voici l’affiche de rêve pour l’Euro 2024 qui se déroulera en Allemagne, entre deux sélections qui brillent et font parties des favoris pour cette compétition. Même s’il est possible que les deux formations se retrouvent en demi-finales après le tirage au sort, le rendez-vous est pris. Mais comme avant toute grande compétition, personne ne veut endosser le statut d’ogre, et Philippe Diallo, le président de la FFF, a fait savoir qu’il avait fixé à Didier Deschamps l’objectif d’être dans le dernier carré, pour ensuite voir plus loin si c’était le cas. Une prudence qui a été pointée du doigt, notamment par le consultant Kevin Diaz, pour qui il s’agit d’une erreur et d’un manque d’ambition.

L'Angleterre se fixe un premier défi raisonnable

En Angleterre, il n’y a pas de problème avec ça puisque le sélectionneur Gareth Southgate a fait savoir qu’il fallait absolument se montrer humble et que passer les poules était le seul objectif que tout le monde devait se fixer dans le Royaume. « Nous occupons la 3e place du classement FIFA et nous avons terminé les éliminatoires avec huit victoires et deux nuls. Mais c'est le passé. Nous sommes respectés pour nos résultats et le football que nous pratiquons, mais nous voulons aussi passer à l'étape suivante et c'est ce qui nous motive. Il est particulièrement dangereux de sous-estimer ses adversaires. En tant que joueur et entraîneur, j'ai participé à huit tournois majeurs et j'ai vu des favoris se faire éliminer en phase de groupes à plusieurs reprises. Restons humbles. Chaque tournoi est un nouveau défi et le premier objectif est toujours de franchir le premier tour », a expliqué l’ancien défenseur des Three Lions, pour qui le tirage au sort a été relativement clément avec le Danemark, la Serbie et la Slovénie dans leur poule. Mais les récents tournois, et notamment la Coupe du monde, ont permis de rappeler que les poules n’étaient jamais une promenade de santé et l’Angleterre tient absolument à ne pas se voir trop belle avant de penser à la suite.