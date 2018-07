EdF : Pierre Ménès assume, il n'aime pas le même foot que Deschamps

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Au milieu de la folie ambiante générée par la victoire de l'équipe de France lors du Mondial 2018, il est difficile de faire entendre un avis un peu différent concernant la performance des Bleus en Russie. Très heureux du succès tricolore, Pierre Ménès ne cache cependant pas qu'il aurait préféré voir une formation française plus spectaculaire, et sur son blog le consultant de Canal+ n'hésite pas à le dire, quitte à devoir rendre en retour des commentaires assassins. Mais Pierre Ménès assume son opinion.

« En fait, je suis heureux que la France soit championne du Monde. J’aurais simplement préféré - et je l’ai suffisamment dit - que ce soit avec un autre style de jeu et une autre idée de football. Mais bon, après tout celle de Deschamps a gagné et on ne saura jamais si les Bleus l’auraient emporté avec plus d’ambition dans le jeu (...) L’équipe de France est donc un champion du monde à l’image de ce Mondial : pas très spectaculaire, très défensif et où souvent, les équipes en difficulté ont réussi à tirer leur épingle du jeu. C’est tout le mérite de Deschamps d’avoir été têtu dans le style de football qu’il a toujours préconisé, à Marseille et depuis qu’il est à la tête des Bleus (un peu moins à Monaco). C’est le football qui gagne. Pas le football que j’aime. Je pense qu’avec cette génération de joueurs offensifs, il y avait moyen d’inspirer la crainte par le jeu. Cette EdF l’a fait, mais d’une autre manière », constate Pierre Ménès. Seule la victoire est belle...