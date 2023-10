EdF ‍: L’Arabie Saoudite et les Bleus, Deschamps a tranché ‍!

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Didier Deschamps annoncera jeudi la liste des joueurs retenus pour les matchs contre les Pays-Bas et l’Ecosse. Une liste qui ne devrait pas comporter de joueurs évoluant en Arabie Saoudite et qui ne marquera donc pas le retour de Ngolo Kanté.

Un match de qualification à l’Euro 2024 aux Pays-Bas et un match amical contre l’Ecosse seront au programme de la prochaine trêve internationale pour l’Equipe de France. Après la défaite en Allemagne, les hommes de Didier Deschamps voudront réagir et reprendre goût à la victoire. C’est ce jeudi que le sélectionneur tricolore doit annoncer sa liste. Les changements ne devraient pas être trop nombreux par rapport aux joueurs appelés en septembre mais la question d’un retour de Ngolo Kanté se posait tout de même.

N’Golo Kanté en a marre d’être filmé tout le temps 😅pic.twitter.com/AkcE50dTLW — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) October 2, 2023

En effet, l’ex-milieu défensif de Chelsea est épargné par les blessures depuis sa signature en Arabie Saoudite et lors de ses récentes interviews, Didier Deschamps n’avait pas fermé la porte à un retour de celui qu’il appelle amicalement « NG », et cela même s’il évolue dans un championnat plus faible que le top 5 européen. Reste que selon les informations du Parisien, Didier Deschamps a encore de gros doutes sur le niveau de Ngolo Kanté. Le champion du monde 2018 ne fera donc pas partie de la liste. Un constat similaire a été dressé pour Warren Zaïre-Emery, qui crève l’écran à seulement 17 ans avec le Paris Saint-Germain et avec l’Equipe de France Espoirs, où Thierry Henry l’a d’ores et déjà nommé capitaine.

Kanté snobé, Clauss et Konaté de retour ?

Sensationnel au Bayern Munich, le jeune Mathys Tel ne fera pas non plus partie de la liste de Didier Deschamps mais pourrait intégrer les Espoirs, où Thierry Henry l’avait zappé. Les quelques nouveautés de la liste pourraient concerner le secteur défensif puisque selon Le Parisien, Ibrahima Konaté, qui a repris avec Liverpool il y a trois semaines, devrait être dans la liste. Enfin, les supporters de l’OM seront ravis d’apprendre que Jonathan Clauss est de nouveau dans les petits papiers de Didier Deschamps après son début de saison excellent à l’OM… dans une défense à quatre. La liste officielle et définitive sera connue ce jeudi sur les coups de 14 heures.