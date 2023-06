Privée de Mondial avec la France, elle est écoeurée

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Hervé Renard a dévoilé mardi la liste des joueuses retenues pour disputer le prochain Mondial avec l'équipe de France. Et le sélectionneur des Bleues a fait une malheureuse.

Victime d'une agression il y a deux ans, Kheira Hamraoui a déjà payé au prix fort cette histoire. Mais elle estime que son absence en équipe de France pour la Coupe du Monde qui se jouera cet été en Australie et en Nouvelle-Zélande est un effet indirect de tout cela. Sur France Inter, la footballeuse, arrivée en fin de contrat au PSG, ne masque pas sa désolation. « Je suis très triste, en colère. Je le prends comme une injustice. J'en ai vécu beaucoup ces dernières années et là, c'est une de plus. J'aurais vraiment aimé qu'on me juge simplement sur le sportif. Vivre une Coupe du monde, c'est le rêve de tout le monde, sur le terrain ou sur le banc. Dire que je ne peux pas supporter d'être remplaçante, pour moi, ce n'est pas un argument. J'avais en ligne de faire cette Coupe du monde, c'est ce qui m'a fait tenir debout durant cette dernière saison. Le fait de ne pas voir mon nom sur la liste, ça m'a fait mal. Le sélectionneur a dit qu'il jugerait seulement sur le sportif. Je pense sincèrement que je n'ai pas été jugée que sur le sportif », a fait savoir Kheira Hamraoui, consciente d'avoir quelques ennemies au sein du groupe tricolore.