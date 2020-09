EdF : Karim Benzema privé des Bleus, il balance

Dans : Equipe de France.

Noël Le Graët a mis en cause la lenteur de la justice pour justifier la mise à l’écart de Karim Benzema des Bleus. Un argument qui ne passe pas chez certains.

Le cas Benzema en équipe de France n’est pas oublié. Du moins, il continue de faire réagir au fil des saisons, et ce, même cinq ans après la dernière sélection de l’attaquant avec le maillot bleu. Invité sur le plateau de la chaîne Téléfoot lundi, Noël Le Graët a été une nouvelle fois interrogé sur le sujet. S’il a beaucoup d'estime pour les grandes performances que réalise le joueur du Real Madrid, le président de la Fédération française de football a visé la justice (affaire de la sextape) pour expliquer un peu plus sa mise à l’écart du groupe France. Des propos qui ont fait réagir Vincent Duluc. Le journaliste de L’Équipe est en désaccord avec le patron de la FFF, qui utilise au fil de ses sorties médiatiques des propos un peu plus maladroits sur le sujet.

« Je pense qu’à chaque fois qu’il fait une sortie médiatique, il essaye de corriger celle d’avant et il rajoute une bêtise. Et là, la bêtise, c’est d’ouvrir un peu trop grande la porte probablement et surtout de reprocher à la justice d’être lente, comme s’il était impossible de sélectionner Benzema à cause de la justice. On sait très bien que ce n’est pas la question. Il y a des tas de dirigeants qui sont mis en examen y compris dans le football et qui continuent d’exercer. Donc l’argument de la justice, il va se retourner contre lui », a-t-il lancé sur le plateau de L’Équipe d’Estelle. Un nouveau tacle pour Noël Le Graët après ses récentes sorties sur le racisme en France, qui ont révolté SOS Racisme.