L'Angleterre secoue Didier Deschamps, il doit être titulaire à l'Euro

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Didier Deschamps, qui a effectué une sortie nuancée sur le niveau de William Saliba, a provoqué de vives réactions en Angleterre. Mais c'est au joueur de mettre un terme au débat dans les prochaines semaines.

Pas convaincu par les prestations de William Saliba, Didier Deschamps est en train de se faire reprendre de volée en Angleterre, où on accuse le sélectionneur français de ne pas regarder les matchs d’Arsenal ou alors de ne pas voir l’évidence. Un jugement négatif considéré par « atroce », par Steve Nicol, le consultant d’ESPN qui symbolise l’étonnement de la presse anglaise face au scepticisme du boss des Bleus à l’égard du jeune défenseur. Didier Deschamps avait notamment regretté que Saliba ne soit pas plus régulier lors de ses matchs, allant à contre-courant de la vague de messages positifs à son égard. Lors du récent match nul 0-0 face à Manchester City, le défenseur formé à l’AS Saint-Etienne a été élu homme du match, pour conclure une prestation où il a parfaitement tenu sous son joug Erling Haaland. Indiscutable chez les Gunners qui ont eu beaucoup de mal à lui faire confiance au départ, William Saliba fait indiscutablement partie du groupe tricolore en vue de l’Euro, mais « DD » semble encore lui préférer d’autres centraux devant lui, comme Dayot Upamecano.

Saliba passe un gros test face au Bayern

Le défenseur central qui avait notamment explosé à l’OM, va désormais devoir frapper encore plus fort pour convaincre Didier Deschamps d’en faire un titulaire. Car jusqu’à présent, et le joueur en est conscient, il n’a pas encore brillé avec le maillot bleu, aussi parce qu’il a souvent été aligné quand le sélectionneur faisait tourner. La meilleure réponse sera donc de continuer à enchainer les gros matchs avec Arsenal, et notamment ce mardi soir face au Bayern Munich pour une affiche de gala avec un certain Harry Kane à maitriser en face. S’il devait être l’artisan d’un beau parcours en Ligue des Champions et d’un titre de champion de Premier League, nul doute que William Saliba marquerait de gros points aux yeux des dirigeants français. Car en Angleterre, en dehors de son défaut de la jouer parfois un peu trop facile, sa cote est énorme et il n’est pas loin d’être considéré parmi les meilleurs joueurs de Premier League. Et pas uniquement à son poste.