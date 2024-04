Hervé Renard comparé à Corinne Diacre, la France a peur

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Après l'échec brutal en finale de la Ligue des nations, l'équipe de France féminine semble être dans une mauvaise passe. Au point même qu'Hervé Renard ne fait plus l'unanimité.

Tandis que le football féminin français souffre de la comparaison avec l'engouement total en Angleterre, en Espagne ou bien encore en Italie, les Bleues sont toujours un bel étendard du foot tricolore. Toutefois, la grosse leçon prise face à l'Espagne le 28 février dernier en finale de la Ligue des Nations a calmé tout le monde, et c'est peu dire que la poussive victoire (1-0) cette semaine contre l'Irlande, à Metz, a mis un peu de pression sur Hervé Renard. Le sélectionneur national des féminines, dont l'image a été brouillée par son désir de rejoindre la Côte d'Ivoire lors de la CAN, n'échappe plus aux critiques, lui qui avait mis des étoiles dans les yeux à tout le monde. Et dans cette année olympique, Wendie Renard et ses coéquipières ont du mal à passer pour des candidates à l'or.

Diacre faisait mieux que Renard avec les Bleues

S'exprimant sur la chaîne L'Equipe, Sébastien Tarrago avoue que le court succès face à une équipe irlandaise qui ne tire pas dans le même catégorie que la France est très inquiétant. Forcément, le nom de Corinne Diacre, viré sans ménagement par la Fédération Française de Football pour laisser place nette à Hervé Renard est désormais évoqué. « Corinne Diacre, qui il est vrai avait beaucoup de défauts, ces matchs-là, elle les gagnait avec trois ou quatre buts d’écart. Donc, je constate que la marge est de moins en moins importante avec une équipe comme l'Irlande. C’est quand même un tout petit peu inquiétant, car équipe d’Irlande est vingt-cinquième au classement FIFA et chez les féminines, c'est tout de même un écart considérable. Et maintenant ces matchs-là, tu les gagnes 1-0. Il faut vraiment faire attention. Compte tenu de ce que je vois, si jamais elles arrivent à gagner une médaille de bronze aux Jeux olympiques, ce serait formidable », a confié le journaliste de L'Equipe.

Lors des JO de Paris, l'équipe de France féminine est tombée dans un groupe à priori facile avec le Canada (9e au classement FIFA), la Colombie (23e) et de la Nouvelle-Zélande (28e). Mais effectivement, les dernières prestations des Bleues ne sont pas très rassurantes. Aux joueuses tricolores de montrer mardi en Suède, dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2025, que ramener une médaille olympique n'est pas si impossible que cela.