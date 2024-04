Kings World Cup ‍: Samir Nasri promet de faire un régime dantesque

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Samir Nasri est le premier joueur de l’Equipe de France "Foot2Rue" de Kings World Cup, une Coupe du monde de football à sept créée par Gérard Piqué, qui débutera le 26 mai prochain.

Sélectionneur de l’Equipe de France de Kings World Cup, l’influenceur @AmineMaTue était fier de dévoiler la présence de Samir Nasri pour cet évènement. « Et voici le premier joueur de l’équipe qui rejoint l’aventure King WORLD CUP… Monsieur Samir NASRI ! Il est déterminé comme jamais : on va vivre une aventure incroyable » a partagé l’influenceur sur ses réseaux sociaux. Une grande nouvelle qui fait monter l’excitation du côté français alors que le nom d’Hatem Ben Arfa a également été évoqué, sans que cela ne soit officialisé pour le moment.

A titre de comparaison, la Belgique a dévoilé que son premier joueur sélectionné n’était autre qu’Eden Hazard. Cette compétition n’est pas réservée aux pros ou anciens pros et certaines stars hors football ou influenceurs pourraient également participer. Mais voir d’anciens grands joueurs du football européen fait logiquement monter la sauce à quelques semaines du coup d’envoi de la Kings World Cup. Une chose est sûre, Samir Nasri prend tout cela très au sérieux.

Samir Nasri promet de se remettre en forme

Sur son compte X, l’ancien milieu offensif de l’OM, Arsenal ou encore Manchester City, a promis qu’il allait se remettre en forme pour être à son meilleur niveau lors de cet évènement. « Let’s go mon frero apres le match retour de Marseille lets go a Merano se preparer et faire une vraie prepa et a tous les haters meme avec des kilos suis meilleur que vous peace a tout le monde et let’s go mettre foot2rue (ndlr : nom de l’Equipe de France de Kings World Cup) sur le toit du monde » a lancé Samir Nasri, provoquant une véritable hype sur les réseaux sociaux. On a désormais très hâte de savoir quels seront les joueurs et/ou personnalités et influenceurs qui accompagneront l’ancien milieu offensif de l’Equipe de France fin mai.