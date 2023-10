Karim Benzema humilié par Deschamps au Qatar, il ne s'en remet pas

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Karim Benzema a terminé 16e de l'édition 2023 du Ballon d'Or. Un classement élevé au vu de son absence lors de la dernière Coupe du monde 2022 au Qatar.

Après une année 2022 époustouflante, Karim Benzema avait été sacré Ballon d'Or. Une récompense ultime pour ce joueur dont la carrière aura été impressionnante. Malgré tout, KB9 aura vécu certains coups durs majeurs. L'un des plus gros sera certainement de n'avoir pas pu prendre part à la Coupe du monde 2022 au Qatar à cause d'une blessure de dernière minute. Les conditions de son départ ont fait beaucoup parler et continueront certainement de le faire. Ce lundi, Karim Benzema doit laisser son titre à un autre footballeur, un certain Lionel Messi, lui qui a terminé 16e de l'édition 2023. Un classement largement satisfaisant pour Ludovic Obraniak au vu des galères et de l'injustice vécues selon lui. Le Franco-Polonais est persuadé que Didier Deschamps aurait du garder KB9 dans son effectif au Qatar, surtout qu'il ne l'a pas remplacé suite à son forfait.

Benzema, Obraniak n'en revient pas

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le consultant a en effet donné son avis sur le sujet. « Chacun a sa philosophie et je suis persuadé qu'un Cristiano Ronaldo ou un Messi n'auraient jamais quitté la sélection s'ils avaient été dans le cas de Karim Benzema. Le sort en a voulu autrement avec cette blessure qui arrive au plus mauvais des moments. Il lui a fallu aussi digérer ce Ballon d'Or. Quand vous prenez ça en pleine tête, vous n'êtes pas forcément préparé à ça. Derrière, il a été un peu blessé mais il est revenu tellement bien. Ce match contre Liverpool qui reste dans les mémoires etc... Il aurait dû être son propre successeur. Or, le sort en a voulu autrement. Quand vous n'êtes pas dans les petits papiers lors d'une Coupe du monde et que vous sortez de cette manière... Il est quand même 16ème hors-Coupe du monde », a notamment indiqué Ludovic Obraniak, qui tenait à saluer l'année réalisée par Benzema, en dépit de son aventure ratée en Bleu.