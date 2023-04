Edf : Homme ou femme, Hervé Renard fait zéro différence

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Nommé entraîneur de l'équipe de France féminine le mois dernier à la place de Corinne Diacre, Hervé Renard a déjà mené les Bleues à la victoire lors de deux matchs amicaux. Pour le coach tricolore, ses méthodes n'ont pas de sexe.

Pour la première fois de sa carrière, Hervé Renard se retrouve entraîneur d’une équipe féminine, le technicien français de 54 ans ayant jusque-là uniquement travaillé avec des hommes. Et quelques jours seulement après avoir dit au revoir aux footballeurs saoudiens, il s’est installé dans le vestiaire de l’équipe de France féminine. Un vestiaire encore sous le choc de la rébellion de plusieurs joueuses, et le limogeage de Corinne Diacre. Mais pour Hervé Renard, une fois ce traumatisme digéré, il n’y avait aucune raison pour lui de changer ses méthodes de travail. Celles qui lui ont valu de se voir offrir le poste de sélectionneur de l’équipe de France par la Fédération Française de Football. Adjoint de longue date d’Hervé Renard, Laurent Bonadei a reconnu que ce dernier n’avait rien changé dans son travail.

Hervé Renard ne change rien avec les filles

"𝘔𝘦𝘳𝘤𝘪 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘤𝘦𝘴 𝘱𝘳𝘦𝘮𝘪𝘦𝘳𝘴 9 𝘫𝘰𝘶𝘳𝘴 𝘦𝘹𝘤𝘦𝘱𝘵𝘪𝘰𝘯𝘯𝘦𝘭𝘴 𝘦𝘵 𝘧𝘪𝘯𝘪𝘴𝘴𝘦𝘻 𝘭𝘦𝘴 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘯𝘰𝘶𝘴 𝘦𝘯 𝘣𝘦𝘢𝘶𝘵𝘦́"



Les coulisses du match 🇫🇷🇨🇦 > https://t.co/yBkrlptkD2 pic.twitter.com/gxzFwDSb8C — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) April 14, 2023

Invité de l’émission Gym Tonic, diffusée sur le site de Nice-Matin, celui qui est le principal adjoint du sélectionneur des Bleues s’est confié sur ce travail avec des femmes. « En fait, avec Hervé on s’est dit qu’on n’allait pas faire de différence. On va avec notre philosophie, notre façon de faire, avec nos méthodes et on va l’appliquer avec les filles. Il n’y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Par exemple, Delphine Cascarino a été « flashée » a plus de 30km/h, et je disais à Hervé qu’on avait des joueurs saoudiens, ils y arrivaient tout juste à 30km/h », a fait remarquer Laurent Bonadei. Et ce dernier de reconnaître qu'au début, certaines joueuses avaient été un peu étonnées de la manière de s'exprimer d'Hervé Renard, le nouveau sélectionneur ayant un volume sonore assez fort lorsqu'il parle. Mais tout cela a rapidement été bien intégré, en espérant désormais que les Françaises brilleront l'été prochain lors du Mondial et dans un an aux Jeux Olympiques de Paris.