EdF ‍: Henry plutôt que lui, Lamouchi n'a pas triché

Par Corentin Facy

La FFF a officialisé lundi la nomination de Thierry Henry au poste de sélectionneur de l’Equipe de France Espoirs pour succéder à Sylvain Ripoll.

C’est donc Thierry Henry qui guidera l’Equipe de France espoirs aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Ancien adjoint de Roberto Martinez avec la Belgique et ex-entraîneur de l’AS Monaco, celui qui était consultant pour Prime Video et CBS a raflé la mise au nez et à la barbe de plusieurs techniciens. Julien Stéphan et Jocelyn Gourvennec ont été auditionnés par la FFF au même titre que Sabri Lamouchi. Dans une interview accordée à L’Equipe, l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille a d’ailleurs fait part de sa déception. Même s’il accepte le choix de Mark Keller, d’Hubert Fournier et de Philippe Diallo, les trois hommes à l’origine de cette décision, Sabri Lamouchi a étalé ses nombreux regrets.

« Je pensais que j’avais le profil pour mener cette sélection et je le pense encore. Ce n’est pas parce que je n’ai pas été choisi que je suis moins bon. J’ai tout donné, tout étudié. J’avais observé le travail de Sylvain Ripoll, j’avais préparé mes entretiens, envisagé le management de cette sélection et son staff. J’ai tout tenté, sans lobbying médiatique ou politique. Et je continue à penser que Keller, Diallo et Fournier sont des bons mecs. Mais c’est comme ça. La FFF a fait un choix à l’unanimité. Je dois rester positif » a commenté Sabri Lamouchi, terriblement déçu de ne pas avoir été retenu pour devenir le successeur de Sylvain Ripoll à la tête de l’Equipe de France espoirs. Reste maintenant à voir si le choix de Thierry Henry, assurément le bon au niveau marketing et politique, sera également judicieux sur le plan sportif.