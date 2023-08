TV ‍: Amazon perd sa star, Henry est irremplaçable

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

La FFF a officialisé lundi la nomination de Thierry Henry au poste de sélectionneur des Espoirs. Une grosse perte pour Amazon, qui perd son consultant vedette pour les matchs de Ligue 1 sur Prime Video.

Depuis que la Ligue 1 est diffusée sur Amazon via la plateforme Prime Video, Thierry Henry est l’un des chouchous des suiveurs du championnat de France. Il faut dire que le charisme et les analyses de l’ancien buteur de l’Equipe de France ont peu d’équivalents en France. Dimanche soir lors du match Lens-Rennes, les téléspectateurs ont pu profiter de Thierry Henry une dernière fois puisque le lendemain, « Titi » a été nommé sélectionneur de l’Equipe de France Espoirs en remplacement de Sylvain Ripoll.

Thierry Henry boss des Espoirs, c'est fait ! https://t.co/q3TYZLWCQh — Foot01.com (@Foot01_com) August 21, 2023

Conformément à l’accord conclu avec la FFF, l’ex-attaquant d’Arsenal n’interviendra plus sur Prime Video, où il serait amené à donner son avis et potentiellement à critiquer ses propres joueurs. Une terrible perte pour Amazon, qui fait bonne figure. « Nous sommes très heureux pour Thierry et lui souhaitons le meilleur pour son parcours » a commenté la plateforme auprès de L’Equipe. Mais en interne, la déception est bien présente dans le camp du diffuseur de la Ligue 1, qui sait que Thierry Henry n’a pas d’équivalents en France, au moins en termes de charismes et de punchlines à l’antenne.

Amazon ne va pas remplacer Thierry Henry

L’ancien entraîneur de Monaco étant irremplaçable, Amazon ne va pas recruter pour combler le départ de Thierry Henry. En effet, le quotidien national nous apprend que Prime Video va utiliser davantage certains consultants comme Jérôme Alonzo ou Edouard Cissé, qui seront par exemple présents à Nice la semaine prochaine pour le match contre Lyon. De plus, Amazon n’a pas l’intention de recruter de nouveau consultant car l’appel d’offres pour la diffusion de la Ligue 1 à partir de la saison prochaine se tiendra le mois prochain. Et tant que la plateforme n’est pas assurée de continuer à diffuser le championnat de France, il n’est pas nécessaire de trouver un successeur à Thierry Henry.