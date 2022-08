Pogba viré ? Mbappé et la France ont tranché

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

L'affaire Pogba continue à faire des vagues, et forcément à désormais moins de trois mois du Mondial, on peut s'inquiéter pour l'équipe de France où Kylian Mbappé et Paul Pogba seront probablement coéquipiers.

Le feuilleton Pogba a connu ces dernières heures un nouvel épisode puisque Mathias Pogba a envoyé, via une vidéo, quelques nouvelles flèches à son frère. Si le frère aîné du joueur de l’équipe de France et de la Juventus a encore une fois chargé Paul Pogba, aucun élément nouveau, même si Mathias a évoqué les « millions d’euros donnés à ces sorciers sur des années », une somme que Paul aurait dépensé pour « éviter des blessures ». Et si cette fois le nom de Kylian Mbappé n’est pas lâché, bien évidemment c’est cette histoire de marabout qui inquiète à quelques semaines du début de la Coupe du monde au Qatar où l’équipe de France défendra sa couronne. Car même si la présence du milieu de terrain de la Juventus n’est pas acquise, sa blesse au ménisque étant un autre sujet de préoccupation, l’entente au sein du groupe de Didier Deschamps risque quand même d’être mise à rude épreuve suite à ce déballage. Pourtant, du côté de la Fédération Française de Football, on n’y croit pas.

Pogba et Mbappé ne se verront pas en septembre

S’il semble déjà acquis que Paul Pogba ne pourra pas disputer les matchs prévus au calendrier des Bleus contre l’Autriche et le Danemark à la fin du mois de septembre, étant insuffisamment remis de son souci connu avec son club durant la phase de préparation, il est clair que Didier Deschamps compte sur lui pour aller au Qatar. Reste à savoir ce que le sélectionneur va faire avec cette histoire de marabout payé par Paul Pogba pour jeter un sort à Kylian Mbappé, c’est du moins ce qu’avance Mathias Pogba, ce dernier affirmant avoir des preuves. Pour l’instant, ces affirmations semblent nébuleuses, et à en croire Le Parisien, il n’y a aucune crainte d’un déballage public dans ce dossier. « Dans l’entourage des Bleus, on ne veut pas croire une seule seconde à cette histoire, même si on confirme que, comme d’autres joueurs, Pogba est superstitieux », précise le quotidien francilien, qui n’en reste pas là.

Journaliste en charge de ce dossier, Margaux Bongrand explique que même du côté de Kylian Mbappé, on refuse d’en faire des tonnes suite aux accusations de Mathias Pogba, faisant passer l’équipe de France avant ce genre de thèse qui, en plus, reste à prouver. « À l’évocation des liens entre Pogba et Mbappé, dans l’entourage de l’équipe de France, on reconnaît qu’ils n’ont jamais été particulièrement forts. Mais la relation, qui n’a jamais posé de problème non plus, s’est améliorée ces derniers mois (...) L’attaquant parisien sait aussi que son objectif de remporter une nouvelle Coupe du monde a plus de chances de se concrétiser avec un Paul Pogba en pleine forme à ses côtés », précise-t-elle, confirmant ce que disait mardi Christophe Galtier, à savoir que Kylian Mbappé n’est pas plus touché que cela par cette histoire. Le numéro 7 du PSG ayant vu son nom jeté en pâture dans ce clash entre les frères Pogba.

De même, depuis la diffusion samedi soir de la vidéo de son frère aîné, et le déballage public de cette histoire d'extorsion de fonds dont il a été la victime, Paul Pogba serait soulagé. Le milieu de terrain de la Juventus et de l'équipe de France est bien conscient que tout cela n'est évidemment pas facile à vivre pour sa famille, mais en dévoilant cette face cachée de ce qu'il a vécu depuis pas mal de temps, la Pioche se sent « serein, soulagé. Libéré d’avoir dit stop au chantage, mettant au passage en lumière des problèmes auxquels sont confrontés nombre de ses pairs, victimes souvent silencieuses. » Il faut désormais savoir ce que Mathias Pogba pense de tout cela, car visiblement le grand frère de Paul Pogba, qui n'a pas encore été entendu par la police dans ce dossier, est très remonté et n'a pas l'intention de se taire. Tout le monde attendant désormais de savoir si la fameuse clé USB contenant des preuves du fameux maraboutage existe.