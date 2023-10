EdF ‍: Didier Deschamps se moque du monde, Jurgen Klopp lui donne une leçon

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Après avoir enchainé deux titularisations en Equipe de France, Ibrahima Konaté a été mis au repos par Jürgen Klopp pour le match de Ligue Europa face à Toulouse. A la fin du match, le coach allemand a taclé Didier Deschamps.

Privé de Dayot Upamecano ou encore de William Saliba pour les matchs contre les Pays-Bas et l’Ecosse, Didier Deschamps s’est beaucoup appuyé sur Ibrahima Konaté lors du dernier rassemblement. Malgré un physique fragile ces dernières semaines, le défenseur de Liverpool a enchainé deux titularisations en Equipe de France et cela a fortement déplu au manager des Reds, à savoir Jürgen Klopp. Jeudi soir, Liverpool accueillait Toulouse en Europa League et pour cette rencontre, « Ibou » Konaté a été mis au repos. Non convoqué, le défenseur de l’Equipe de France souffle enfin et ce n’est pas trop tôt aux yeux de son entraîneur. Au micro de RMC, Jürgen Klopp a fustigé la gestion de son roc défensif par Didier Deschamps durant la dernière trêve internationale. Avec le sourire et une petite blague histoire que cela passe mieux, Jürgen Klopp a lancé un sérieux avertissement au sélectionneur de l’Equipe de France.

« J’aime tout chez Ibou (Konaté). Mais le problème, c’est qu’il a eu plusieurs blessures et Monsieur Deschamps le fait jouer 90 et 87 minutes lors des deux derniers matchs (de l’Equipe de France) donc on lui a donné un peu de repos. Il aurait pu jouer ce soir (jeudi contre Toulouse) mais il doit jouer aussi dimanche. C’est ce que je lui ai dit. Monsieur Deschamps, c’est comme ça qu’on repose les joueurs. Parce que 3 minutes de repos… mais à part ça, nous sommes plus qu’heureux d’avoir Ibou (Konaté), c’est un garçon fantastique et un super joueur et la France peut être contente de l’avoir » a lâché le manager de Liverpool, pas tendre avec Didier Deschamps au sujet de sa gestion d’Ibrahima Konaté lors du dernier rassemblement. Nul doute que le sélectionneur de l’Equipe de France sera invité à réagir aux propos de son homologue de Liverpool dès la prochaine trêve internationale. Pas certain en revanche que cette mise en garde influence les choix de Didier Deschamps pour les prochains matchs de l’Equipe de France.