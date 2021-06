EdF : Didier Deschamps coincé, les supporters lui viennent en aide

Dans : Equipe de France.

C’est une scène cocasse qui s’est déroulé pendant quelques minutes sur le toit de l’hôtel Hilton de Bucarest, où l’équipe de France séjourne depuis vendredi.

En effet, comme souvent peu avant le match, des passants et des supporters attendaient sagement les joueurs histoire de leur faire un petit coucou, prendre des photos, voire de faire signer quelques autographes même si cela ne se fait plus trop désormais en ces temps de crise sanitaire. Leur surprise a été grande quand ils ont vu, du sommet de l’hôtel, la tête de Didier Deschamps. Le sélectionneur national était en effet monté sur le toit pour admirer la vue, et avait oublié son pass dans sa chambre. Résultat, il ne pouvait plus sortir par la porte.

Selon l’AFP, il a ainsi interpelé quelques fans de l’équipe de France en français, afin de leur demander d’aller à la réception de l’hôtel pour leur signaler qu’il fallait ouvrir la porte du toit afin qu’il puisse redescendre. Une petite mésaventure qui a duré quelques minutes et n’a rien changé à la journée des Bleus, mais qui a fait le bonheur de quelques supporters, ravis d’avoir un peu d’animation. C’est bien la seule bonne nouvelle pour le moment dans la logistique de l’équipe de France, où cet hôtel en plein centre ville choisi par l’UEFA ne donne pas plus satisfaction que celui de Budapest, où la climatisation en mauvais état et la literie très moyenne ont agacé les intendants des champions du monde.