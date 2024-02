EdF ‍: Deschamps alerté, énorme concurrence à ce poste chez les Bleus

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Remplaçant aux yeux de Didier Deschamps pour le moment, William Saliba réalise une saison à couper le souffle avec Arsenal. De quoi faire douter le sélectionneur de la France à quelques mois de l’Euro.

Quels seront les deux joueurs qui composeront la défense centrale de l’Equipe de France à l’Euro en Allemagne dans quelques mois ? Didier Deschamps a du choix avec Konaté, Upamecano, Lucas Hernandez, Pavard ou encore Koundé et Saliba. Ce dernier, qui brille avec Arsenal depuis le début de la saison, a de plus en plus l’allure d’un titulaire en puissance. Pour le moment, Didier Deschamps n’a jamais installé William Saliba comme un titulaire sur la durée en Equipe de France, malgré quelques titularisations ponctuelles afin de compenser des absences.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par William Saliba (@w.saliba4)

Est-ce enfin le moment pour « DD » de faire de l’ancien roc de l’ASSE, de Nice et de l’Olympique de Marseille, un joueur cadre de son équipe ? Cela ne fait aucun doute pour Julien Laurens, spécialiste de la Premier League pour ESPN et RMC, qui a indiqué dans l’After Foot sur William Saliba était en ce moment ce qui se faisait de mieux en Angleterre au poste de défenseur central. « On a vu de très bons Gunners contre Newcastle avec notamment William Saliba qui cimente son poste de meilleur défenseur central de la Premier League avec Virgil van Dijk » a commenté le journaliste.

William Saliba fait l'unanimité à Arsenal

Coéquipier de Saliba à Arsenal, Declan Rice a lui aussi abondé dans ce sens après le large succès de son équipe face à Newcastle samedi soir (4-1). « Saliba est vraiment incroyable. Évidemment, j’avais beaucoup entendu parler de lui avant de venir ici à Arsenal » a savouré le milieu défensif d’Arsenal, qui apprécie d’avoir derrière lui sur le terrain un tel défenseur central. Dans tout juste un mois, l’Equipe de France sera de retour avec deux matchs amicaux contre l’Allemagne et le Chili. L’occasion pour Didier Deschamps de procéder à quelques tests avant l’Euro et pourquoi pas d’installer William Saliba en tant que titulaire…