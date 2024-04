France ‍: Wendie Renard, une grosse frayeur mais rien de grave

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Entre en jeu face à l'Irlande, la légendaire Wendie Renard a été victime d'un malaise en fin de match. Rien de grave selon le staff médical des Bleues.

C'est une séquence qui fait évidemment toujours très peur et qui pendant quelques secondes a laissé sans voix. Alors que la France filait vers la victoire contre l'Irlande (1-0), Wendie Renard, entré à la 77e minute du match à la place d'Eve Perisset, s'est écroulée sans raison sur la pelouse du stade Saint-Symphorien. Les médecins de l'équipe de France sont immédiatement venus au secours de la joueuse de 33 ans, qui n'a jamais été inconsciente, mais a eu besoin d'être soutenue pour sortir du terrain, faisant savoir qu'elle voyait flou. Rapidement remise sur pied, la défenseure des Bleues et de l'OL a même fini la rencontre sans problème apparent. Selon le staff médical des Tricolores, Wendie Renard a été victime d'un petit coup d'hypoglycémie, ce qui a expliqué ce petit malaise sans conséquence sérieuse.

Renard n'a pas peur pour Renard

A en croire Hervé Renard, la capitaine de l'équipe de France devrait être présente pour le match de mardi prochain en Suède, même si le sélectionneur tricolore a précisé qu'il attendrait de plus amples informations sur la santé de Wendie Renard avant de faire son choix. « Wendie est capable de démarrer, bien sûr, mais ça aurait été une mauvaise décision de la faire démarrer face à l'Irlande pour pouvoir la faire enchaîner mardi. Je ne peux pas vous dire exactement si elle commencera contre la Suède, on doit prendre en considération l'état des lieux après match (sic). Espérons que tout le monde récupère le mieux possible », a précisé Hervé Renard après la rencontre. Plus de peur que de mal pour la star française du football féminin qui a déjà prouvé dans le passé qu'elle n'avait peur de rien, et surtout pas d'un malaise.