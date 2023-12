Le clan Nkunku se plaint, Pochettino craque en conf

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Critiqué sur l’utilisation de certains joueurs, Mauricio Pochettino a poussé un gros coup de gueule en conférence de presse. Le manager de Chelsea a remis les pendules à l’heure avec ses hommes et leurs entourages respectifs.

On a rarement vu Mauricio Pochettino s’emporter de cette manière devant les médias. Ce vendredi, le manager de Chelsea était notamment interrogé sur le renfort estival Roméo Lavia, longtemps blessé et qui n’a toujours pas fait ses débuts avec les Blues. Comme pour le Français Christopher Nkunku, les supporters et observateurs se montrent impatients. Pire encore, le coach argentin a apparemment affaire à l’entourage des joueurs concernés.

Mauricio Pochettino launched into an incredible rant about players and their entourages complaining about a lack of time on the pitch, insisting Chelsea is "not a charity" 🔵🗣️ pic.twitter.com/mcNzcEBWAy — Sky Sports News (@SkySportsNews) December 22, 2023

Le genre d’interventions qui agacent les entraîneurs. « Les joueurs doivent comprendre que ce n'est pas de la charité, s’est énervé Mauricio Pochettino en conférence de presse. Non, on joue pour gagner. Parfois les joueurs professionnels sont très déçus parce qu'ils veulent jouer. C'est difficile à comprendre. L'environnement du joueur, aussi, ils disent qu'ils sont déçus parce que Nkunku n'a pas joué contre Sheffield United. »

Pochettino se lâche !

« Je suis déçu d'avoir un joueur qui devrait être important pour nous et qui ne peut pas aider l'équipe, a répondu le technicien. S'il n'a pas joué, ce n'est pas parce qu'on ne croit pas en lui, ou en Lavia dans ce cas. C'est parce qu'il y a beaucoup d'autres joueurs en forme et qui s'entraînent depuis six mois. Et à ce moment, on doit prendre des décisions pour avoir un impact avec des joueurs plus prêts. Peut-être que je réfléchis trop, mais c'est vrai. »

« Mais allez, cela m'ennuie. Les gens autour des joueurs : "oh je voulais jouer, je suis déçu." Allez. Je suis déçu, le club l'est aussi parce qu'il mise sur des joueurs pour qu'ils performent et marquent des buts. Et quand ils ne le font pas, OK, on paye les salaires tous les mois même quand ils sont blessés. Qui souffre pour le coach et le club ? Il faut trouver le juste équilibre », a lâché l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain.