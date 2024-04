Euro 2024 ‍: Macron annonce un feu d'artifice des Bleus le 14 juillet

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

L'Equipe de France de Didier Deschamps fait partie des favorites pour gagner l'Euro en Allemagne. Emmanuel Macron le pense également. Le président de la République veut vibrer outre-Rhin non pas en juin mais bien en juillet.

Vice-championne du monde, la France est naturellement une prétendante au titre de championne d'Europe dans quelques mois. Le récent revers face à l'Allemagne ne remet pas en cause les ambitions de titre des hommes de Didier Deschamps. Guidés par Kylian Mbappé, l'Equipe de France dispose d'un effectif aussi riche que talentueux et, ce à toutes les lignes. De quoi susciter l'enthousiasme des supporters de l'Equipe de France et notamment du plus célèbre d'entre eux le président de la République en personne.

Macron n'ira en Allemagne que pour les demies

En visite dans une école primaire de Paris ce vendredi, Emmanuel Macron s'est lâché sur les footballeurs français. Pour lui, l'Equipe de France doit viser une demi-finale au minimum à l'Euro 2024. Plus qu'un vœu, c'est une réelle nécessité pour ce passionné reconnu de foot. Demi-finale et finale, ce sont les deux seuls matchs qui verront Emmanuel Macron faire le déplacement dans les stades allemands cet été. Avec une date spéciale et qui fait rêver pour l'ultime match si les Bleus sont au rendez-vous.

Lors d'une visite dans une école primaire à Paris, Emmanuel Macron n'a pas caché son envie de voir Kylian Mbappé prendre part aux Jeux Olympiques cet été >https://t.co/wCeIv6PHvm pic.twitter.com/AV12AAnqdh — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 5, 2024

« J'irai si on est en demi-finale ou en finale. La finale c'est le 14 juillet ! », a t-il avoué, prévenant déjà l'Equipe de France qu'il écourterait les célébrations de la fête nationale pour célébrer la fête du football européen en Allemagne. Un souhait présidentiel en forme d'avertissement quand on sait que le parcours des Bleus lors du dernier Euro s'était stoppé dès les huitièmes de finale, face à la Suisse après une difficile soirée à Bucarest.