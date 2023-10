EdF ‍: Deschamps effrayé par Mbappé, incroyable mais vrai ‍?

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Le 30 octobre prochain, le Ballon d’Or 2023 sera décerné et s’il ne fait pas partie des favoris, Kylian Mbappé est un sérieux outsider.

Auteur d’une saison pleine avec l’Equipe de France, qu’il a contribué à hisser en finale de la Coupe du monde, Kylian Mbappé a également réussi son année sur le plan statistiques au Paris Saint-Germain. Reste que l’international tricolore n’a pas eu de résultats satisfaisants en Ligue des Champions, ce qui en fait logiquement un outsider et non un favori, au contraire de joueurs tels qu’Erling Haaland et Kevin De Bruyne, vainqueurs de la Ligue des Champions ou encore de Lionel Messi, champion du monde en décembre dernier.

Ballon d'Or, Dugarry critique la position de Deschamps

Malgré cela, Didier Deschamps a affirmé son soutien à Kylian Mbappé dans la course au Ballon d’Or lors d’une récente interview sous forme de « oui/non » accordée à Téléfoot. Au micro de RMC, Christophe Dugarry a réagi aux propos du sélectionneur national et pour l’ancien attaquant de l’Equipe de France, c’est avant tout, car Didier Deschamps a peur de froisser son meilleur joueur qu’il s’est positionné ainsi sur le Ballon d’Or. Car en réalité, le natif de Paris n’a aucune chance de rafler la mise selon « Duga », qui voit en Haaland un sérieux favori pour décrocher la récompense fin octobre.

Giroud qui remet Mbappé en confiance juste avant d’affronter le Milan ? 🤔



GRANDE GIROUD ! pic.twitter.com/ZVlXbfvSwv — Panam’s (@panams75) October 11, 2023

« Ça me fait rire. Tu sens que c’est le bal des faux-culs. Les journalistes posent la question et tu ne sais pas s’ils le pensent vraiment. Déjà que Mbappé ne marque pas un but en ce moment, il n’est pas très bien, il a peur de le vexer donc, il est obligé de faire une réponse entre deux. Tu vois ceux qui ont un peu de courage et ceux qui en ont un peu moins. Ne me faites pas un rapprochement et ne me ‘frittez’ pas avec Deschamps. Je parle de tous ceux qui donnent leur avis, les copains des copains, ceux qui ont un intérêt » a analysé Christophe Dugarry dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC avant de conclure.

« Il n’y a aucune véritable franchise dans tout ça. Le Ballon d’or, on n’en a rien à faire ça n’intéresse personne… Aujourd’hui, pour mettre les pieds dans le plat, je ne le donnerais pas à Mbappé, aussi fort soit-il. Moi, je le donnerais à quelqu’un qui a été titré, ce serait soit Messi, mais plutôt à Haaland. A partir du moment où Kylian n’a pas été titré, même s’il a des stats exceptionnelles, je ne le lui donnerais pas cette année » estime Christophe Dugarry, qui serait très étonné de voir Kylian Mbappé obtenir le Ballon d’Or à la fin de l’année. Actuellement en rassemblement à Clairefontaine avec les Bleus, Didier Deschamps sera sans doute chiffonné par l’avis exprimé par son ancien coéquipier.