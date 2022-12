EdF : Benzema prêt à revenir avec la France !

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

La décision de Karim Benzema de prendre sa retraite internationale le jour de son 35e anniversaire a beaucoup fait parler. Elle pourrait être totalement remise en cause à une condition, loin d'être anodine.

Au lendemain de la défaite en finale de la Coupe du monde, Karim Benzema a annoncé qu’il mettait un terme à sa carrière internationale en laissant forcément un goût amer après cette Coupe du monde qu’il n’a pas pu disputer. Il y a clairement eu au minimum une mésentente entre l’attaquant des Bleus et le staff médical, qui n’a pas réussi à le remettre sur pied et a ensuite constaté de manière définitive sa nouvelle blessure, pour le déclarer forfait jusqu’à la fin de la compétition. Cela alors même que KB9 a repris l’entrainement collectif avec le Real Madrid sans gêne apparente, bien avant la fin de la compétition. En plus de cela, des informations sur l’état d’esprit de certains internationaux tricolores soulagés de voir Benzema quitter le rassemblement ont été dévoilées, ce qui a jeté un voile sur l’état d’esprit des Bleus à ce sujet.

Karim Benzema dit officiellement adieu à l'équipe de France ! https://t.co/r5GMFh6B58 — Foot01.com (@Foot01_com) December 19, 2022

Un moment difficile pour l’ancien lyonnais, qui a préféré prendre les devants en annonçant la fin de son parcours en équipe de France à 35 ans, alors qu’il n’a jamais été aussi fort avec son club que quand il était privé des Bleus. Désormais, la question ne risque plus de se poser et selon L’Equipe c’est plutôt une bonne chose pour Didier Deschamps, qui ne semblait pas très chaud à l’idée de repartir dans un nouveau cycle avec Karim Benzema. A condition bien évidemment que l’actuel sélectionneur soit reconduit. Cela semble bien parti mais la piste menant à Zinedine Zidane a longtemps été étudiée, voire plébiscitée au sein de la fédération.

Zidane, le seul qui peut sauver Benzema

Et Foot Mercato l’affirme, si jamais Zizou devait prendre les commandes des Bleus et devenir le nouveau sélectionneur, alors la décision de Karim Benzema pourrait totalement s’inverser. Ce serait la seule circonstance pour sortir KB9 de son état d’esprit actuel où il ne veut plus vraiment entendre parler de l’équipe de France et ne se voit pas se projeter sur le prochain Euro, en 2024 chez nos voisins allemands.

Le premier suspense sera donc de savoir qui sera le prochain entraineur des vice-champions du monde, même si « DD » a plusieurs longueurs d’avance sur tous ses concurrents. Ensuite, Karim Benzema, qui a clairement fait comprendre que c’était la fin de l’aventure avec la France pour lui, pourrait-il vraiment retourner sa veste et sortir de sa retraite, avec les tensions que cela pourrait provoquer chez les Bleus ? En tout cas, si Zidane venait à récupérer le poste de sélectionneur, nul doute que « ZZ » essayerait de le convaincre de revenir, comme il a lui même été convaincu de repartir avec les Bleus après un Euro 2004 totalement raté et une retraite annoncée dans la foulée.