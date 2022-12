EdF : Benzema dit stop, Deschamps ne pleure pas

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Karim Benzema a annoncé lundi après-midi la fin de sa carrière internationale. A priori, il ne portera plus le maillot de l’Equipe de France.

Forfait pour la Coupe du monde, Karim Benzema ne disputera plus aucune compétition majeure avec les Bleus. C’est en tout cas l’énorme tendance après la publication de l’avant-centre madrilène sur les réseaux sociaux lundi après-midi. « J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier ! J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin » a publié Karim Benzema avec une photo de lui sous le maillot tricolore. A moins que Didier Deschamps ne quitte l’Equipe de France, ce qui n’est pas la tendance après le superbe parcours des Bleus au Qatar, Karim Benzema ne reviendra pas. Et ce n’est sans doute pas la nouvelle qui va hanter les nuits de Didier Deschamps dans les semaines à venir. En effet selon L’Equipe, cette retraite internationale de Karim Benzema va certainement simplifier les choses pour le sélectionneur tricolore dans les prochains mois, s’il reste à la tête des Bleus.

Benzema dit stop, bonne nouvelle pour Deschamps ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

« Le projet était-il de rappeler Benzema après cette Coupe du monde, alors que Kylian Mbappé a définitivement pris le leadership sur le terrain ? » s’interroge le quotidien national dans son édition du jour avant de poursuivre. « Et que les deux n'ont plus guère d'affinités, après l'alliance de circonstance des débuts ? On ne le saura jamais, même si on a une petite idée. S'il prolonge avec les Bleus, le sélectionneur n'aura même pas à se poser ces questions. Il pourra reconstruire autour de la star parisienne et de la jeunesse dorée, qui n'a pas eu besoin de la lumière d'un Ballon d'Or pour briller au Qatar » explique le journal, pour qui la retraite internationale de Karim Benzema n’est finalement pas une si mauvaise nouvelle que cela pour Didier Deschamps. Cela va par ailleurs permettre à Kylian Mbappé de continuer à prendre le leadership chez les Bleus… au point d’en devenir un possible capitaine dans les prochains mois. En effet, le média affirme que Didier Deschamps considère en interne Kylian Mbappé comme le prochain capitaine de la France, lorsque Hugo Lloris dira lui aussi stop à la sélection.